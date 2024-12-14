Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
TÜİK'in yayınladığı İl Bazında GSYİH raporuna göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu. Listenin ilk sırasında Artvin yer alırken onu Bayburt ve Zonguldak takip etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) raporuna göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belirlendi. Yüksek enflasyon ve bankaların uyguladığı kredi politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişemeyen firmalar art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken ekonomideki daralma en çok küçük şehirleri vurdu.
TÜİK'in hazırladığı raporda il bazında GSYİH büyüme hızı ekside olan 12 şehir dikkat çekti. Listenin başında Artvin yer alırken onu Bayburt ve Zonguldak izledi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI FAKİRLEŞEN İLLERİ:
- Artvin
- Bayburt
- Zonguldak
- Uşak
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Denizli
- Gaziantep
- Kırşehir
- Gümüşhane
- Kütahya
TÜRKİYE'NİN GSYİH BÜTÜMESİNE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL: İSTANBUL
Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışına en fazla katkı veren il yüzde 1,65 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,96 ile Ankara ve yüzde 0,27 ile Kocaeli izledi..