Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde piyasa değeri artıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün toplam piyasa değerinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu, bu alanda çoğu 35 yaş altında 300 bin civarında kişinin çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün toplam piyasa değerinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu, bu alanda çoğu 35 yaş altında 300 bin civarında kişinin çalıştığını söyledi.

Kaymakcı, TOBB Brüksel Temsilciliğinde, Dijital Türkiye Platformu'nun KPMG Türkiye ile hazırladığı "Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde İşbirliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı raporun temel bulgularının paylaşıldığı etkinliğin açılışında konuştu.

Türkiye'nin uzun süredir AB'ye aday ülke olduğunu anımsatan Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye katılımı halinde en yaralı, en anlamlı, en faydalı üye olacağını belirtti.

Kaymakcı, AB ve Türkiye'nin birbirini anlayarak ortak bir geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin AB'de karşılaştığı bazı ayrımcılıkların ilişkileri gerilettiğini ifade eden Kaymakcı, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun AB üyeliğine bir alternatif olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kaymakcı, Brüksel'de yer alan Türk iş dünyasının çalışmalarını takdir ettiğini, bunların Türkiye ile AB arasındaki iş bağlantılarında lokomotif rol oynadığını anlattı.

Etkinliği düzenleyen Türkiye Dijital Platformu'na ve KPMG Türkiye'ye teşekkür eden Kaymakcı, "Bunun, AB ile Türkiye arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında daha fazla neler yapılabileceğini keşfetmek için önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye'de sektöre yapılan doğrudan yatırım 20 milyar doların üzerinde"

Faruk Kaymakcı, Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşüm yolunda olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası ve AB'ye aday olarak bu yönde kararlı biçimde ilerlediğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin AB'nin AR-GE alanındaki Ufuk Avrupa Programı'nın bir parçası olduğunu, yakın zamanda Dijital Avrupa Programı'na da katıldığını hatırlatan Kaymakcı, aday ülke olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne tahsis edilen bazı AB fonlarından da yararlanıldığını ifade etti.

Kaymakcı, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak için yakın zamanda 2 milyar avro fonla Türkiye Yatırım Platformu kurulduğuna dikkati çekti.

"Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe toplam piyasa değerimiz 30 milyar doların üzerinde bulunuyor." diyen Kaymakcı, bu alanda çoğu 35 yaş altında 300 bin civarında çalışan yer aldığını, Türkiye'nin genç, iyi eğitimli, iyi donanımlı bir bilgi ve iletişim teknolojileri gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Kaymakcı, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri ihraç ettiğini, 2020 yılı başından bu yana Türkiye'de bu sektöre yapılan doğrudan yatırımın 20 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe gelecek vaat eden bir ortak olduğunu anlatan Kaymakcı, AB ile bu alanda ilerleme sağlamak için sürekli ve yapısal diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye ile AB arasında teknoloji ve inovasyon alanında etkin işbirliği, stratejik önceliklerin belirlenmesiyle başlıyor"

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı da, "Türkiye'nin coğrafi konumu, demografik yapısı ve ortak değerlerinin AB ile işbirliğini hayata geçirmeye son derece uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Platformlarının 2011 yılından beri Dijital Avrupa Platformu'na üye olmasından mutluluk duyduğunu belirten Eczacıbaşı, "Bugün, Türkiye ile AB arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliklerinin artırılmasına yönelik önemli bir çalışmayı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, yaptıkları çalışmada, Türkiye ve AB'nin bilgi iletişim teknolojileri alanındaki mevcut durumunu ve hedeflerini incelediklerini, işbirliğini nasıl geliştirebileceklerine dair öneriler sunduklarını anlattı.

"Türkiye ile AB arasında teknoloji ve inovasyon alanında etkin işbirliği, stratejik önceliklerin belirlenmesiyle başlıyor." diyen Eczacıbaşı, bunun bilgi ve tecrübeyi artırmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla Türk kurumlarının ve bireylerinin küresel toplumla daha yakından bütünleşmesini içerdiğini belirtti.

Yeni çıkan yapay zeka gibi teknolojilerde işbirliklerini artırmanın çok önemli olduğuna işaret eden Eczacıbaşı, "AB-Türkiye arasında bilgi ve iletişim teknolojileri işbirliğinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi çok paydaşlı yenilikçi bir yönetişim modelini ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

Eczacıbaşı, Türkiye'de dil becerilerinin ve dijital araç kullanımının geliştirilmesinin AB ve diğer paydaşlarla iyi iletişimin sürdürülmesi ve fırsatların değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu anlattı.

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan ve Dijital Avrupa Direktörü Cecilia Bonefeld Dahl'ın da konuşma yaptığı programda, Dijital Türkiye Platformu'nun KPMG Türkiye ile hazırladığı çalışma Brüksel'deki çeşitli kurumların temsilcileriyle paylaşıldı.