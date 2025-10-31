Türkiye'nin Altyapı Dönüşümünde Mühendislerin Rolü

Türkiye'de son yıllarda hayata geçirilen köprüler, tüneller, havalimanları, enerji tesisleri ve raylı sistemler, ülkenin altyapı ve üstyapı kapasitesini dönüştürüyor. Kamu mühendisleri ve teknik personelin bilgi, koordinasyon ve çözüm üretme becerileriyle mega projelerin planlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada kritik görevler üstlendiğini söyleyen Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Başkanı Mümin Güler, "Bu projeler ayrıca Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde belirleyici bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen büyük altyapı ve üstyapı projeleriyle dikkat çeken bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri ve raylı sistemler kamu mühendislerinin bilgi birikimi, çözüm üretme yeteneği ve sorumluluk bilinciyle inşa edilen gelecek vizyonunun sembolü haline geliyor. Bu mega projelerin arkasındaki emeği ve disiplinli çalışmayı görünür kılmayı, kamu mühendisleri ile teknik personelin hak ettikleri maaş ve statüye ulaşmalarını hedefleyen Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, üyeleriyle birlikte Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hayata geçiren temel aktörler olarak görev alıyor.

"Mühendislerin bilgi birikimi Türkiye'nin kalkınma hikayesinin temelini oluşturuyor"

Mühendislik mesleğinin ülke kalkınmasında büyük bir rolü olduğuna dikkat çeken Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Başkanı Mümin Güler, stratejik ve mega projelerde mühendislik aklının belirleyici bir güç haline geldiğini ifade etti. Kamu mühendislerinin ve teknik personelin, ülkenin gelişimini planlayan, üreten ve sürdüren bir yapının parçası olduğuna dikkat çeken Güler, " Enerji, ulaştırma ve altyapı yatırımlarından şehir planlamasına ve çevre dostu projelere kadar uzanan geniş bir yelpazede, mühendislerin bilgi birikimi Türkiye'nin kalkınma hikayesinin temelini oluşturuyor. Dahil olduğumuz tüm projelerde bilimin, emeğin ve aklın izini taşıyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyan işler kamu mühendislerinin ellerinde yükseliyor. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, kamu mühendislerinin ve teknik personelin emeğinin görünür kılınması için çalışırken, mesleki saygınlığımızı artırmayı ve mega projelerde yer alarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL