Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025'in (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla hayata geçirilecek etkinliğin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, yenilikçi fikirleri teşvik etmek, katma değeri yüksek üretimle ihracatın önünü açmak için attıkları önemli adımların başında Türkiye Innovation Week'in geldiğini söyledi.

İnovasyon Haftası'nı 12 yıldır kesintisiz olarak düzenlediklerinin altını çizen Gültepe, bu yıl etkinliği yepyeni bir vizyonla tasarladıklarını bildirdi.

Gültepe, bu yılki temanın "Tomorrow: Now" yani "Gelecek: Şimdi" olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tema bize gelecek hiç bu kadar yakın olmamış, bu kadar kapsamlı bir değişim yaratmamış ve bu kadar merakla beklenmemişti hissini veriyor. Ama artık beklemiyoruz, çünkü gelecek geldi. Artık uzak bir ihtimal değil, tam da şu anda yaşanıyor. Gelecek artık takvimlerde değil, yapay zekada ve kodlarda hayat buluyor. Bu güçlü mesajdan yola çıkarak geleceğin gereklerini bugünün iradesiyle uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde yeniden kurguladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temamız doğrultusunda akademiden iş dünyasına, girişimcilerden tasarımcılara ve kreatif endüstrilere kadar pek çok paydaş bir araya geliyor."

"Türkiye Innovation Week girişimcilerimizi destekleyecek"

TİM Başkanı Gültepe, inovasyonun hem girişimcilikte hem de gençlerde nasıl bir dinamizm sağladığını bildiklerini belirterek, bu kapsamda her yıl olduğu gibi farklı kategorilerde inovatif girişimcilere ödüller vereceklerini söyledi.

Rekor düzeyde başvuru alan İnovaLİG yarışmasının ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla takdim edeceklerini anlatan Gültepe, "Umuyoruz ki Türkiye Innovation Week 2025, girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizi inovasyonda dünyanın öncü ülkeleri arasına sokma hedefimize katkı sağlayacak." dedi.

"Geleceğin dinamiklerini bugünden harekete geçiriyoruz"

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da etkinliğin bu yılki temasına işaret ederek, "Yarın için kurduğumuz her cümleyi bugünün iradesiyle eyleme dönüştürme çağrısıdır. İnovasyonda atacağımız her cesur adım, ülkemizin yarınını doğrudan etkiliyor. 'Tomorrow: Now' yaklaşımıyla teknolojiden iş modellerine, insan odaklı yaklaşımlardan kültürel zenginliklere kadar her alanda geleceğin dinamiklerini bugünden harekete geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Innovation Week'in ülkenin inovasyon ekosistemine on binlerce proje, sayısız işbirliği ve milyonlarca yeni fikir kazandırdığını ifade eden Karavelioğlu, şunları söyledi:

"Girişimciler, yatırımcılar, gençler, akademisyenler ve sanayiciler arasında güçlü bir ekosistem oluşturdu. Biliyoruz ki inovasyon ortak akılla büyüyen, dayanışmayla serpilen ve topluma değer kattıkça gerçek anlamına kavuşan bir süreç. Tüm bu programların ortak paydası ölçülebilir etki ve ölçeklenebilir model. Gencinden KOBİ'sine, şampiyon firmalardan sosyal girişimlere kadar herkes için yarını bugünden çalıştıran bir zemin inşa etme gayretindeyiz. Türkiye'nin inovasyon kapasitesini ihracat, istihdam ve sürdürülebilirlik göstergelerine dönüştürmeye kararlıyız. Birlikte üretecek çok şeyimiz var."

Collina ile Gerard Grech ana sahnede katılımcılarla buluşacak

Etkinlikte verilen bilgiye göre, Türkiye Innovation Week'te bu yıl yapay zeka önde olacak.

Yapay zekanın küresel rekabet üzerindeki etkisi, devlet vizyonları ve başarı modelleri, Türkiye'nin yapay zeka atılımı, yaratıcı endüstrilerde tasarımın dönüşümü, iş ve kariyer modellerinin evrimi, milyar dolarlık AI girişimlerinin oluşturulması gibi stratejik başlıklar öne çıkacak. Bu başlıklar, sahnede birbirini tamamlayan güçlü isimlerle ele alınacak.

Efsanevi hakem Pierluigi Collina ana sahnede hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönme kabiliyetini, liderlik dünyasına tercüme ederek ziyaretçilerle paylaşacak.

Cambridge Üniversitesinin yeni stratejik girişimi olan ve derin teknolojiye dayalı şirketlerin büyümesini hedefleyen Founders Programının Genel Müdürü Gerard Grech, unicorn stratejileri üzerine deneyimlerini aktaracak. Birleşik Krallık'taki unicorn sayısının katlanarak artmasını sağlayan ve İngiltere'yi ABD ile Çin'in ardından Avrupa'nın dijital lideri konumuna taşıyan kişi olarak Grech, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine ilham verecek.

120'den fazla konuşmacı TIW'de sahne alacak

Siber güvenlik uzmanı Ken Munro, sahnede gerçekleştireceği canlı "hacking" performansıyla riskleri "anlatmak" yerine uygulamalı olarak gösterecek. Teknoloji ve iş dünyasının farklı alanlarından kanaat önderleri, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, LinkedIn EMEA Büyüyen Pazarlar Lideri Ali Matar, nörobilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Amplitude Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, Axiom Space Hükümetler Arası İşlerden Sorumlu Yöneticisi Necmettin Kaymaz gibi birbirinden değerli 120'den fazla konuşmacı TIW'de sahne alacak.

Good Morning Innovation açılış panelinde Prof. Dr. İlber Ortaylı yer alırken, Türkiye Innovation Week'in dijital karakteri Inno, 7 yıl sonra yeniden sahneye çıkarak sabah sohbeti yapacak.

Girişimciliği merkezine alan InnovaZone'da TİM-TEB Girişim Evlerinin deneyimiyle girişimciler, yatırımcılar ve kurumsal paydaşlar aynı zeminde buluşacak. Industry Meetings, Investor Meetings ve Speed Matching uygulamalarının bulunduğu bir InnovaPoint alanı olacak.

Geleceğin dilini bugünden konuşmak için üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, mükemmeliyet merkezleri, teknokent ve teknoparklar Next Generation Zone'de bir araya gelecek. Eco Innovation Zone'de atığı değere dönüştüren çözümlerden karbon ayak izini azaltan uygulamalara, çevre dostu malzemelerden tarım ve doğal arıcılıkta verimliliği artıran teknolojilere uzanan bir ekosistem kurulacak.

İnovaLİG ödülleri sahiplerini bulacak

Türkiye'nin ilk kurumsal inovasyon geliştirme faaliyeti olan İnovaLİG, üniversite-sanayi işbirliği temelli mentorluk programı olan İnoSuit, TÜBİTAK tarafından yürütülen ve Dünya Bankasınca desteklenen Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı da etkinlikte yer alacak. ECOTİM programı ve GREENTİM platformu da TIW'de olacak.

Kültür sanat alanında fiziksel ve dijital deneyimi birbirine bağlayan "fijital" tasarımlar, interaktif uygulamalar, ileri dönüştürülmüş eserler ve yeni medya üretimleri multidisipliner bir seçki sunacak. 18 sanatçı, 9 sergi, 4 dijital enstalasyon ve 4 deneyim alanı bulunacak.

Etkinliğin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İnovaLİG yarışmasının ödüllerinin verilmesi bekleniyor.