"Türkiye Innovation Week 2025"te yapay zeka konuşulacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'nci kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025'te (TIW), teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olarak nitelendirilen TIW, 9-11 Ekim'de, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve TİM ev sahipliğinde 12'nci kez düzenleniyor.

"Tomorrow: Now (Yarın: Şimdi)" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğin, her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Etkinlikte, yapay zekanın üretimden hukuka, savunma sanayinden eğitime kadar hayatın her alanını dönüştürdüğü yeni bir çağda, TIW bu dönüşümü çok katmanlı biçimde ele alacak. İnsan, kültür ve iş modellerinin yeniden şekillendiği bu dönemde etkinlik, teknoloji liderlerini, girişimcileri, akademisyenleri, öğrencileri ve kamu temsilcilerini ortak bir vizyonda buluşturacak.

Açıklamada etkinlik hakkındaki değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefi doğrultusunda inovasyonun artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Gültepe, "Üretim kabiliyetimizi ileri teknoloji ve yapay zeka ile buluşturmazsak, küresel rekabette geri kalırız. Bu nedenle TİM olarak inovasyonu yalnızca teknoloji geliştirme değil, bir düşünme biçimi, bir kültür olarak görüyoruz. Türkiye Innovation Week 2025 bu anlayışın en güçlü platformudur." ifadelerini kullandı.

"WINGS" gibi programlarla inovatif iş fikirleri ve yaratıcı girişimlerin önünün açılması hedefleniyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, TİM, inovasyonu bir proje olarak değil, bütüncül bir ekosistem anlayışıyla ele alıyor. İnovaLİG ile kurumsal inovasyonu teşvik ederken, İnoSuit programıyla üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendiriyor. Gençlere yönelik İnovaTİM ağıyla geleceğin inovasyon liderlerini yetiştiriyor, TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla girişimcilik kültürünü tabana yayıyor.

Bu yıl TIW kapsamında hayata geçirilecek "WINGS" gibi programlarla da inovatif iş fikirlerinin ve yaratıcı girişimlerin önünü açmayı hedefliyor. Geliştirilen çözümler yalnızca fikir olarak kalmıyor, Türkiye'nin ihracatında somut rekabet avantajına dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu çabaların sonucu olarak Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Türkiye'nin uluslararası inovasyon kapasitesinin tanındığını ve TIW'in stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir mesafe alındığını ortaya koyuyor.

Etkinlik boyunca çok sayıda konuşmacının yer aldığı paneller, masterclass'lar, inovatif sergiler, deneyim alanları ve atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunulacak. Yapay zekanın dönüştürücü etkisi, üretimden savunma sanayine, eğitimden hukuka kadar pek çok alanda örnek vakalarla tartışılacak. TIW, teknolojinin ötesine geçen, kültürü, insanı ve yeni iş yapma biçimlerini merkeze alan bir vizyon sunacak.

Bu yıl TIW sadece üç günlük bir etkinlikle sınırlı kalmıyor. Etkinlik sonrasında yıl boyunca sürecek bir dijital etkileşim ağı da oluşturulacak. LinkedIn üzerinden yapılacak anketler, katılımcı içerik paylaşımları ve sürpriz ödüllerle TIW, etki alanını dijital mecralarda da sürdürecek. Etkinlik, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör öncülerini, girişimcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturacak.

Başarı, küresel ödüllerle taçlandı

Verilen bilgiye göre, TIW, bu yıl aldığı prestijli ödüllerle de dikkati çekiyor.

"The Stevie Awards 2025"te TIW, başvurduğu tüm kategorilerde ödüle layık görüldü. TIW'e "GOLD-Conferences & Meetings (Convention)", "GOLD-Corporate & Community (B2C Event)" ve "BRONZE-Corporate & Community (Community Engagement)" ödülleri verildi.

Ayrıca, Eventex ödüllerinde de ikisi altın bir bronz olmak üzere üç ödül aldı. Bu kapsamda, TIW, "Public Event Gold", "Conference Gold" ve "Community Engagement Event Bronze" ödüllerine layık görüldü. Bu ödüllerle birlikte TIW, bugüne kadar toplam 17 ödül kazanmış oldu. Bu başarı, etkinliğin her yıl daha da büyüdüğünü ve inovasyon dünyasındaki önemini pekiştiriyor.

Öte yandan katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe "turkiyeinnovationweek.com" adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak.