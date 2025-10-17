Türkiye ile Afrika arasında 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin yedi kat arttığını belirterek, "Bu yıl 40 milyar dolara ulaşıyoruz. 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Türk yatırımcılar, Afrika ülkelerinde hemen her yerde yüz binlerce Afrikalı vatandaşa üretim ve istihdam noktasında katkılar sunan yatırımlarını yapmaktadır." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapanışında konuşan Ömer Bolat, dünya ekonomisinin ve siyasetinin zor günlerden geçtiği, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik sınamaların arttığı, ticaret savaşlarının ve korumacılığın kızıştığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dış ekonomik ilişkilerde çok yoğun çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Afrika ile ilişkileri her alanda geliştirmenin 2003 yılında bir hükümet ve devlet stratejisi olarak başlatıldığını anımsatan Bolat, "O günden bugüne geçen 22 yılda çok büyük gelişmeler, ilerlemeler sağlandı. Türkiye, 2005 yılında Afrika Birliği'nde gözlemci, 2008 yılında stratejik ortak konumuna gelmişti." diye konuştu.

Bolat, 2013'ten bu yana Afrika ile ilişkilerin Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde yürütülmekte olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız, bütün Afrika ülkelerini birden fazla olmak üzere bu dönemde ziyaret etmiş, çok önemli görüşmeler yapmış, anlaşmalar imzalanmıştır. Afrika'ya bakış açımız eşit, adil ve karşılıklı saygı ve birlikte halklarımız için ülkelerimiz için faydalar üretme üzerine kurulmuştur. Bu da Afrika ülkeleri tarafından hem hükümetler hem halklar tarafından takdirle, saygıyla karşılanmış ve 20 yılı aşkın süredir Türkiye ve Afrika ülkeleri güçlü, güvenilir, dayanışma içinde bir ortaklık sergilemektedirler."

"50 Afrika ülkesiyle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalandı"

Afrika ülkelerindeki elçilik sayısının dört kat artışla 44'e yükseltildiğine işaret eden Bakan Bolat, 50 Afrika ülkesiyle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmalarının imzalandığını bildirdi.

Bolat, 31 Afrika ülkesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, 18 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi, 5 Afrika ülkesiyle de serbest ticaret anlaşmalarının imzalandığına dikkati çekti.

Türk Hava Yolları, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve sivil toplum kuruluşları ile bütün Afrika'da yoğun şekilde faaliyette olduklarını anlatan Bolat, "Bu çerçevede gelinen noktada Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi yedi kat arttı. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşıyoruz. 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Türk yatırımcılar, Afrika ülkelerinde hemen her yerde yüz binlerce Afrikalı vatandaşa üretim ve istihdam noktasında katkılar sunan yatırımlarını yapmaktadır. Afrika, 1,5 milyarı aşan nüfusu, 3,5 trilyon doları aşan milli geliri ve çok daha fazla olan ekonomik potansiyelleriyle dünya ekonomisinin geleceğinde anahtar rol oynayacak önemli bir kıtadır." açıklamasını yaptı.

"Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler artan tempoda devam edecek"

Bakan Ömer Bolat, Türkiye olarak diplomaside, siyasette, bölgesel sorunların çözümünde Afrika ile dayanışma, ara buluculuk ve ortaklık ilişkilerini giderek artan ölçüde sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na bu yıl katılımın çok daha yüksek olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"26 ülkeden bakanlar, bakan yardımcıları ve 3 bine yakın Afrikalı iş insanı ülkemize davetimize icabet ederek geldi. Hem hükümetler arası, bakanlıklar arası resmi görüşmeleri gerçekleştirdik hem de 9 ayrı panelde bakan arkadaşlarımın sunumları ve yatırım görüşmeleriyle çok önemli konular ele alındı.

Afrika için çok önemli olan gıda arz güvenliği, sağlık ve ilaç, enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik, çevre sorunları, kamu yatırımları ve finansmanı, sanayi, inovasyon ve imalat sektörleri gibi konularda çok önemli paneller icra edildi. Bu vesileyle bazı ülkelerle de ikili anlaşmalar yaptık. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler artan tempoda devam edecektir."