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Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Etkinliği Gerçekleştirildi
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Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü sebebiyle TÜSİAD ve Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, döngüsel ekonominin önemi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Türkiye- Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Hollanda Krallığı Büyükelçiliği etkinlik düzenledi.

"Döngüsellik Yoluyla İş Modellerini Dönüştürmek" başlıklı etkinliğe TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Bu yıl Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyoruz ve bugünkü etkinlik ortaklığımızın gücünü yansıtıyor. Stratejileri, yenilikleri ve deneyimleri paylaşarak döngüsel ekonomi ilkelerinin küresel ölçekte benimsenmesini hızlandırabilir ve bu ilkeleri yerel dinamiklere uyarlayabiliriz." diye konuştu.

Konuşmasında lale ticaretine değinen Wijnands, "Bizim de ulusal sembollerimizden biri lale ve lalelerin de aslında Hollanda'ya sizler tarafından yıllar önce getirildiğini bilmek çok hoş. Dostluk Antlaşmasının 100. yılını yoğun bir şekilde kutluyoruz. Kültürel, siyasi, ekonomik gibi aklınıza gelebilecek birçok alanda 44 etkinlik düzenledik. Hollanda'da da Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikler var." ifadelerini kullandı.

Wijnands, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok ileri düzeyde olduğunu ve daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ticaret bakanımız önümüzdeki yılın başında bir ziyaret gerçekleştirecek Türkiye'ye. Kendisinin yeni ticaret bakanı olarak yapacağı ilk ziyaretlerden biri olacak bu resmi ziyaret. ve beraberinde Türkiye'ye yatırım yapmaya ilgi duyan, ihracat imkanlarına fırsatlarına ilgi duyan, iş insanlarıyla birlikte bir JETCO düzenlenecek. Bu şekilde iş birliğimizi daha da artırmak ve güçlü ortaklığımızı daha da geliştirmek için büyük bir fırsat olacak."

"Döngüsellik ve kaynak verimliliğinin entegrasyonu kritik önem taşıyor"

Cevdet Alemdar da Dostluk Antlaşmasının yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz 'İş Dünyası, İklim Değişikliği ve Su' etkinliğinin yanı sıra ikinci olarak bugünkü etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

İklim değişikliğine değinen Alemdar, "Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirliliği tanımlayan 'üçlü dünya krizi'. Bu krizin üstesinden gelebilmek için döngüsellik ve kaynak verimliliğinin entegrasyonu kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Alemdar, gerçekleştirilen etkinlikte döngüsel ekonomi kapsamında ortak çabalarla bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan AB'de uygulanan döngüsel ekonomi eylem planının da iklim değişikliğiyle mücadele hedefine kaynak yönetimi perspektifinden çok önemli bir çerçeve oluşturduğunu söyleyen Alemdar, TÜSİAD olarak döngüsellik alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Açılışın ardından toplantı Hollanda Circular Hotspot İletişim ve Proje Yönetimi Lideri Stephanie Schuitmaker'ın yaptığı ana tema konuşmasıyla devam etti.

Programın son bölümünde ise TÜSİAD Hollanda Çalışma Grubu Başkanı Gamze Arbak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Zorluteks Tekstil AR-GE ve Kalite Müdürü Murat Yıldırım, Kordsa Sürdürülebilirlik Direktörü Nevra Aydoğan, Evreka İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ömer Kavlakoğlu ve Saxcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Kocasert katıldı.

Panelde Türkiye ve Hollanda'dan şirketlerin döngüsel ekonomi stratejileri ve iyi uygulama örneklerinin yanı sıra teknoloji ve iş birliklerin döngüsellik sürecindeki kritik önem ele alındı.

Etkinlik Sertifikalı CIRCO Eğitmeni Şeyda Dağdeviren Hill tarafından CIRCO Demo üzerine verilen bilgilendirme seansıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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