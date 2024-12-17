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"Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024" etkinliği

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'de gelişimin anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, "Türkiye'de finansal sistem Batı Avrupa'nın daha çok bankacılık ekolünü örnek almıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'de gelişimin anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, " Türkiye'de finansal sistem Batı Avrupa'nın daha çok bankacılık ekolünü örnek almıştır. Bizde genelde büyüme, şirketlerin finansmanı aslında krediyle yapılır. Oysa bizim genetik kodlarımızda faiz yok. Bizim esas genetik kodlarımızda risk sermayesi var." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının desteğiyle "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024" etkinliği İstanbul'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, girişimcilik kültürünün çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'de gelişimin anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, " Türkiye'de finansal sistem Batı Avrupa'nın daha çok bankacılık ekolünü örnek almıştır. Bizde genelde büyüme, şirketlerin finansmanı aslında krediyle yapılır. Oysa bizim genetik kodlarımızda faiz yok. Bizim esas genetik kodlarımızda risk sermayesi var." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayi Teknoloji Bakanlığına 2018 yılında başladım. Bu ikinci dönemim geldiğim zaman her şeyi sorguladım. Borsada çalıştığım zamanlarda iş yapış şeklini sorgulamışımdır." ifadelerini kullanan Dönmez, şöyle devam etti:

"Mümkün mertebe hayata şöyle bakarım, biz bu işi daha farklı, daha kolay nasıl yaparız? Girişimcilik ekosisteminde sadece para yok. Sizin fikrinizi bilgili, konuyla alakalı ya da ticari tarafı bilen biri dinliyor ve sağlamasını yapıyor. Ben fikrimi beğenmiş olabilirim, arkadaşım da beğenmiş olabilir. Biz fikrimize aşık olmuş olabiliriz. Ama belki de doğru bir yerde değiliz. Ticari olarak belki de mümkün değil. Bir kere bunun sağlamasını yapmak bile çok kıymetli."

"Türkiye çok büyüyen bir ülke"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da Türkiye Yüzyılı'nın önemine değinerek, Türkiye Yüzyılı'nın bilimle gerçek değerini bulmuş olacağını söyledi.

Zülfikar, bilimi şekillendiren bir hayatın gerçekten durumu şekillendirdiğini, o olmadığı takdirde her yerden eksik kalınacağını ifade etti.

GİV Başkanı Mehmet Koç da GİV olarak bir söylem geliştirdiklerini, Türkiye'nin problemlerini çözeceksek bu işin yolunun girişimcilikten geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye çok büyüyen bir ülke. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 senede yaptığı liderlik, bu ülkeyi, 20 yıllık süre zarfında dünyadaki pek çok ülkenin önüne geçiriyor." diye konuştu.

Ekonomik, sosyal, siyasi, askeri olarak pek çok alanda ciddi mesafeler alındığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Ülkede çok ciddi girişim projeleri var. Havacılık, uzay, genel sanayide, madencilikte, oyun sanayisinde çok ciddi mesafeler aldık. Türkiye ilk milyar dolarını oyun şirketiyle başardı. Bir oyun şirketi demek, bir gencin hayal kurup onu gerçekleştirmesi değerli, onun için bir fabrika alanına çok büyük meydanlara, çok büyük paralara ihtiyacı yok. Türkiye girişimcilerine çok ciddi ve yeterli imkanlar sunuyor."

Koç, başarılı olmak, mesafe almak için çok büyük sermayelere ve teknolojilere gerek olmadığını ifade ederek, "Hayal gücünü projeye çevirmek bizim slogan olarak kullandığımız fikirden gelişime geçmektir. Bizim kültürümüzde küçüklükten başlayarak çocuklarımıza, gençlerimize, 'Evladım sigortalı iş bul' kültürüyle yaşıyoruz. Bu biraz yokluktan gelmekle ilgili bir şey ama artık bu değişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
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