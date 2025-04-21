Türkiye, Gıda Stokları İçin Stratejik Merkez Olma Yolunda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi. Bizde Dış İşleri Bakanlığımız ile Türkiye'nin stratejik stok merkezi olma konusunu istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında İstanbul'da düzenlenen 'Tarım Diplomasisi Atölyesi'nin "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" Özel Oturumu'na katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak gördüklerinin altını çizerek, "Çünkü ülkemizin coğrafi konumu, agro ekonomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Türkiye'nin rolü, bize bu anlamda önemli sorumluluklar yüklemiş durumda. Uluslararası kuruluşlarla çok ciddi iş birliğimiz var. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki rolü tarım diplomasisi alanında da yoğun bir şekilde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında"

Tahıl Koridoru projesinin çok taraflı bir tarım diplomasisi örneği olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Proje, özellikle Afrika'da açlık riski altındaki milyonlarca kişinin yaşamsal öneme sahip o belirsizliğini ortadan kaldıran çok önemli bir girişim oldu. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Henüz 2024 rakamları açıklanmadı. Ancak 2023 rakamları itibarıyla 8'inci sırada yer alıyor. Bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık bir ihracatı da koyarsak üzerine, doğrudan tarım diplomasisini fiili olarak uygulandığını ve hayata geçtiğini söylemek isterim" açıklamalarında bulundu.

"Ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tahıl Koridoru tüm dünyanın kabul ettiği ve birçok uluslararası platformda dile getirilen tarım diplomasisi başarısıdır. Geçen yılın verilerine göre dünyada 730 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Eğer Tahıl Koridoru hayata geçmemiş olsaydı, belki bu rakamın çok daha üzerinde rakamları konuşuyor olacaktık. Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi. Bizde Dış İşleri Bakanlığımız ile Türkiye'nin stratejik stok merkezi olma konusunu istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz."

Tarım diplomasisini etkili bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin tarım diplomasisi konusunda iletişimde olduğu ve bağlantı kurduğu tüm ülkelerle çok yakın, samimi bir kardeşlik hukukunun oluştuğunu görüyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen her şey, doğal olarak bizim tarımsal dış ticaretimizi çok yakından etkiliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL