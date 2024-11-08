Türkiye Finans, 2024'te Ekonomiye 204 Milyar Lira Katkı Sağladı

Türkiye Finans, 2024'ün ilk 9 ayında ülke ekonomisine 157 milyar lira nakdi ve 47 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 204 milyar liralık katkı sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, 2024 üçüncü çeyrek mali bilançosunu açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, başta reel sektör olmak üzere üretici ve ihracatçıya verilen desteğin Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi açısından başlıca unsurlar olduğunu belirtti.

Akşam, Türkiye Finans olarak üretimin ve ihracatın bayraktarlığını yaptıklarını vurgulayarak, bu yaklaşımla hem bireysel hem de ticari tarafta ülke ekonomisine finansman desteği vermeye devam ettiklerinin altını çizdi.

"Topladığımız fonları yüzde 6 büyüterek 188 milyar liraya ulaştırdık"

Sürdürülebilir büyüme stratejilerini 2024'ün üçüncü çeyreğinde de koruduklarına dikkati çeken Akşam, "Güçlü sermaye yapısını sürdüren kurumumuz, bir yandan yasal öz kaynaklarını yılbaşından bu yana yüzde 14 artırarak 32 milyar liraya ulaştırırken diğer yandan sermaye yeterlilik rasyosunu ise yüzde 18,93 olarak gerçekleştirme başarısını gösterdi. 2024'ün ilk 9 ayında milli ekonomiye 157 milyar lira nakdi ve 47 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 204 milyar liralık katkı sağlamış olmaktan gururluyuz. Bu dönemde fon kaynağımızı da genişlettik ve topladığımız fonları yüzde 6 büyüterek 188 milyar liraya ulaştırdık. Topladığımız fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ'leri finanse ederek bu firmaların finansman kullanımını 2024'ün ilk 9 ayında yıllık yüzde 28 artırdık." açıklamasını yaptı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, müşteri deneyimini iyileştirme ve dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akşam, tüzel müşterilerine dijital kanallardan sundukları mevcut çözümleri de yeni fonksiyonlarla güçlendirdiklerini bildirdi.

Swift GPI fonksiyonuyla müşterilerinin uluslararası para transferlerini uçtan uca izleyebilmelerini böylelikle güvenli ve şeffaf bir ödeme deneyimi yaşamalarını sağladıklarını vurgulayan Akşam, şunları kaydetti:

"İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerinin dijital kanallarımıza eklenmesi ile ihracatçı müşterilerimizin uluslararası ticarette işlemlerini kolaylaştırdık. Çek karnesi başvurusu, senet ödemesi gibi işlemleri de dijital kanallarımıza ekleyerek, tüzel müşterilerimizin işlerine ara vermeden birçok bankacılık işlemini yapmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 'Ödeme İste' hizmetimizi İnternet Şube ve Türkiye Finans Mobil Şube üzerinden işlem yapan tüm bireysel ve ticari müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimiz böylece dijital kanallarımız üzerinden FAST ve havale limitleri dahilinde diledikleri kadar Ödeme İste talebi oluşturabilme, alacaklarını tahsil edebilme ve ortak harcamalarını paylaşabilme imkanına kavuştu."

Akşam, dijital müşteri deneyimine yaptıkları yatırımlar, yapay zeka desteğiyle geliştirdikleri yenilikçi iş modelleri ve ürünlerle mobil bankacılığı kullanan müşterilerinin oranını 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 96'a ulaştırdıklarının altını çizdi.

Dijital kanallardan gelen olumlu müşteri bildirimlerinin yüzde 88'e ulaşırken, yeni kazanılan müşterilerin yüzde 30'unu dijital kanalları üzerinden edindiklerini aktaran Akşam, "Aynı zamanda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Projeleri ile de yıl başından bu yana 22 bin 630 saatlik işin robotlar tarafından yapılmasını sağladık. Böylelikle verimliliği artırırken çalışanlarımızın üzerindeki iş yükünü de azalttık." ifadelerini kullandı.

Akşam, Bankanın başarılarının üçüncü çeyrekte elde edilen uluslararası ödüllerle global düzeyde takdir görmeyi sürdürdüğüne işaret ederek, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın deneyimini geliştiren ve sürdürülebilir bankacılığın en güçlü aracı olarak değerlendirdiğimiz dijitalleşme yolculuğunda şimdiye kadar kat ettiğimiz mesafeyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.