Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü Haber Videosunu İzle
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 oranında büyüdü.

  • Türkiye ekonomisi 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 büyüdü.
  • Tarım sektörü 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 azaldı.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

TARIMDA YILLIK BAZDA SERT DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12,7 azaldı.

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

ÇEYREKLİK BÜYÜME 1,1

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMLARI YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,7 azalırken ithalatı yüzde 4,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 41,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35,0 iken, bu oran 2025 yılında da yüzde 35,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,0 iken yüzde 46,7 oldu.

Yorumlar (35)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

ülke ekonomisi büyüdükçe vatandaşların ekonomimizin küçülmesi normal mi ?

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme10
Yanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Evet çok normal. Biz kumda oynuyoruz.

80
2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

taşları bilmemde bize çok fena oturtuyorlar

94
3
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Büyüyor da her büyüdükçe bize giren de büyüyor . Kardeşim acısını biz çekiyoruz .

41
2
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Sen yoksun millet aç ne buyumesi

9
1
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ben bunların yalanını şimşeğin yüzü gülecekmiş oğlum millet ağlıyor

2
0
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

arkadaş her yıl yüzde 3,5 büyüyor ekonomi çok şükür bizde büyüyoruz araba alıyoruz. ev alıyoruz çoçuklarımızı. rahat okutuyoruz gençlerimiz evleniyor. ev kiraları. Sudan ucuz. pazara gidiyorsun. 500 tly. Pazar arabası doluyor. çok şükür Allah devlete zeval vermesin. maşallah ??

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme14
Yanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir de kan ter içinde uyanmışsınız demek ki sayın Dostum.

48
1
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Allah belanızı versin..

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme5
Yanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
