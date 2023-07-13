Türkiye, EİT Ülkeleriyle Dijitalleşme Alanında İş Birliğini Paylaşmaya Hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 25 yıldır EİT'in bütün alanlarını takip ettiğini ve dijitalleşme alanında sergilediği başarıyı bütün üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Sayan, İran, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistanlı bakan ve bakan yardımcılarıyla yaptığı ikili görüşmelere dikkati çekerek, siber güvenlik, dijital pazarlar ve e-ticaret noktasında Türkiye'nin deneyimlerini aktardıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 25 yıldır EİT'in bütün alanlarını takip ettiğini, dijitalleşme alanında sergilemiş olduğu başarıyı bütün üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkelerin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Dün başlayan iki günlük programın bugünkü bölümünde üye ülke bakanları toplantısı ile ikili görüşmeler ve uzman heyet görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bakanlar düzeyinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sayan, bugün basına kapalı gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıya 11 ülkeden heyetlerin katıldığını aktardı.

Türkiye'nin 25 yıldır EİT'in bütün alanlarını takip ettiğini belirten Sayan, "Özellikle bugün haberleşme ve ulaştırma alanlarında neler yapılabileceğiyle ilgili bütün heyetlerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Sayan, iki günlük süreç içinde bakanlar konferansının yanı sıra uzmanlar seviyesinde toplantılar da gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu toplantı sonunda Tahran deklarasyonu yayınlandı. Bu deklarasyona göre, 2025 ile ilgili Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın hedefleri vardı, bu hedeflere vurgu yapıldı. Biz özellikle Türkiye'nin dijitalleşme alanında sergilemiş olduğu başarıyı bütün üye ülkelerle paylaşması ve iş birliklerinin artırılması noktasında yol haritasına katkıda bulunduk."

Sayan, İran, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistanlı bakan ve bakan yardımcılarıyla yaptığı ikili görüşmelere dikkati çekerek, siber güvenlik, dijital pazarlar ve e-ticaret noktasında Türkiye'nin deneyimlerini aktardıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayan, söz konusu ülkelerin alanlarındaki başarı hikayelerini bütün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle nasıl paylaşacağıyla ilgili de bir yol haritası oluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bölgesinde dijitalleşme alanında da yükselen bir güç olduğunu vurgulayan Sayan, "Dijital İpek Yolu"na dair şunları kaydetti:

"Çin'den Avrupa'ya uzanan normal eski İpek Yolu'nun dijitalleşmiş hali de bugün hayata geçmiş oluyor. Bu dijitalleşme, fiberleşme noktasında da Doğu ile Batı'yı birleştiren kilit ülkeler Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleri.

Türkiye olarak biz hem buradaki pazarlardan alabileceğimiz payı almak hem de teknoloji ihracatı yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Türkiye, Pakistan ve İran tarafından 1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 10 üyesi bulunuyor. Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor.