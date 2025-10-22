Haberler

Türkiye'de Yeni Veri Merkezleri ve Yapay Zeka Gelişmeleri

Türkiye'de Yeni Veri Merkezleri ve Yapay Zeka Gelişmeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'de yeni veri merkezi yatırımlarının geleceğini ve yapay zeka alanında yapılan çalışmaları duyurdu. Türkçe dil modeli, girişimciliğin desteklenmesi ve yapay zeka eylem planlarının geliştirilmesine dair önemli açıklamalar yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, çok yakında Türkiye'de yeni veri merkezi yatırımlarını görmeye başlayacaklarını belirterek, "Bu işin donanım tarafı artık girişimcilerimiz için engel olmaktan çıkacak. Yeni bir Yapay Zeka Eylem Planı üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

MÜSİAD Dijital ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında organize edilen "Yapay Zeka Zirvesi 2025" kapsamında "65 Milyon Yıl Sonra Yeni Bir Yok Oluş: Dijital Dinazorlar" paneli düzenlendi.

Genel Müdür Uzun, burada yaptığı konuşmada, "Rekabet Öncesi İşbirliği" başlığındaki desteklerle, Türkiye'de olgunlaşmasını bekledikleri sektörlere can suyu vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

TÜBİTAK'ın hazırladığı Türkçe büyük dil modelinin kurumlarda kullanılmaya, test edilmeye başladığını bildiren Uzun, "Türkçe dil modelinin yaygınlaşması için yakın zamanda destek çağrısına çıktık. Bu konuda ülkemizde güzel çalışmalar var. Büyük dil modeli çağrısıyla, Türkçe dil modeli kullanarak projeler geliştirilmesini istedik. Bu yıl sonuna kadar destek çağrımızın sonucunu açıklayıp projeleri başlatacağız." diye konuştu.

Uzun, Türkiye'nin, küresel yapay zeka indeksine göre dünyada 34. sırada bulunduğunu, mevzuat düzenlemesi ve devlet politikaları noktasında ilk 15'te olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1059 yapay zeka girişimi olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 41, bu yıl üçüncü çeyrek itibarıyla 58 yatırım gerçekleşti, bunlar 18 milyon dolar seviyesindeydi. Biz de Teknoloji İnovasyon Fonumuz marifetiyle yapay zeka alanındaki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin ortak dil modelinin kullanıma geçilmesiyle kullanım alanının genişleyeceğine inanıyoruz. Trilyonlarca verinin işlenmesi ciddi bir iş gerektiriyor. Bizim ARF süper bilgisayar alt yapımız var. İspanya'daki MareNostrum5 süper bilgisayar ağına üyeyiz. Ekosistemde olup da bu konuda girişimcilik faaliyeti yürütenler ihtiyaç duydukları işletim gücüne buradan erişebilir. Bunu bir süreliğine daha ücretsiz sunacağız. Çok yakında ülkemizde yeni veri merkezi yatırımlarını da görmeye başlayacağız. Bu işin donanım tarafı artık girişimcilerimiz için engel olmaktan çıkacak. Yeni bir Yapay Zeka Eylem Planı üzerinde de çalışıyoruz."

"Doğru bilgi kaynağını erişilebilir kılmayı amaçladık"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da Küre Dijital Ansiklopedi Projesi'nin dijital verilerin, bilgilerin yer aldığı bir ansiklopedi olduğunu, doğru bilgi kaynağını oluşturabilmeyi ve erişilebilir kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Hıdır, artık evlerde basılı ansiklopedilerin bulunmadığını, doğru bilginin dijital kaynakta tutulabilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Oradaki bilgiyi okumak, değerlendirmek, o platformu aktif tutmak da önemli unsurlardan biri. T3AI ve Küre Dijital Ansiklopedi'nin yanı sıra NSosyal ile Türkiye'nin kendi sosyal medya platformunu oluşturabilmesi, sadece savunma sanayisinde değil teknolojinin her alanda tam bağımsızlığımızı sağlamamız için çok kritik." diye konuştu.

"Değişime direnmeyelim"

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut da değişime direnç gösteren, yeniliği takip etmeyen sektörlerin yavaş yavaş silineceğini bildirerek, "Yeni nesil TEKNOFEST kuşağı gelecek ve dünyayı farklı bir noktaya taşıyacak. Elimizden geldiğince bu farkındalığı her ortamda anlatmaya çalışıyoruz. Değişime direnmeyelim, dönüşüm kaçınılmaz. Ama yerli yazılımları tercih edelim." ifadesini kullandı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmesinin yolunun yapay zekadan geçtiğini dile getirdi.

Toplumsal farkındalık ve girişimciliği yapay zekayla birleştirmenin önemine işaret eden Küçükşabanoğlu, "Bu ülke için heyecanını, tutkusunu harcayan ilk oluşumuz. Umarım devlete ve akademik camiaya katkımız olur." dedi.

Oxford Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Güneş de yapay zekanın tarihi ve dil modellerinin gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
