Türkiye'de yaklaşık 350 İsviçreli şirket faaliyet gösteriyor

İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Bernard Parmelin, ülkesinin uzun yıllardır Türkiye'deki en büyük 10 yabancı yatırımcı arasında yer aldığını belirterek, "Geçen yıl İsviçre, en büyük 6'ncı yatırımcıydı. Şu anda yaklaşık 350 İsviçreli şirket, Türkiye'de faaliyet gösteriyor." dedi.

Parmelin, AA muhabirine, 2025'in Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkiler açısından özel olduğunu, 1925'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın yüzüncü yılını kutladıklarını söyledi.

Bir asırdır her iki ülkenin diplomatik, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda güçlü ikili ilişkilerini sürdürdüğünü dile getiren Parmelin, "Bu ortaklık, karşılıklı saygı, uluslararası işbirliği ve bölgesel istikrara bağlılık gibi ortak değerlere dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Parmelin, Türkiye'nin İsviçre için önemli bir ekonomik ortak olduğuna işaret ederek, "Ortak hedefimiz, şirketlerimiz için ticareti ve yatırımı olabildiğince kolaylaştırmaktır." dedi.

Çerçeve koşulları uygun olduğunda her iki ülkenin şirketlerinin ticaret ve yatırımı yoğunlaştırma fırsatlarını değerlendireceğine dikkati çeken Parmelin, "İşbirliği yapmak, birbirimizi tamamlamak ve birbirimizden faydalanmak için büyük fırsatlarımız var." açıklamasını yaptı.

Parmelin, İsviçre'yi Türkiye'ye daha da yakınlaştırmak istediklerini kaydederek, "İkili ekonomik ilişkilerimizin çok iyi olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 4 milyar İsviçre frangıydı. Türkiye, İsviçre'nin dünya çapında 16'ncı en büyük ticaret ortağıdır." dedi.

Bakan Bernard Parmelin, İsviçre'nin uzun yıllardır Türkiye'deki en büyük 10 yabancı yatırımcı arasında yer aldığını belirterek, geçen yıl İsviçre'nin en büyük 6'ncı yatırımcı olduğunu ve şu anda yaklaşık 350 İsviçreli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve yatırım yaptığını söyledi.

Türkiye'deki şirketlerin ilaç, makine, bankacılık, sigortacılık, turizm, gıda, ulaştırma ve diğer sektörlerde çok çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu anlatan Parmelin, "Bunlar, önemli bir bilgi transferini içeren çok kaliteli işlerdir." açıklamasını yaptı.

Parmelin, geleneksel olarak, bankacılık, sigortacılık, ilaç, makine ve tekstil endüstrisi gibi sektörlerde güçlü varlıklarının bulunduğunu ifade ederek, "MedTech, CleanTech, Fintech ve yenilenebilir enerji sektörü ile hassas mühendislik, akıllı üretim, otomasyon, robotik ve kalite kontrol alanlarında büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Büyük altyapı projelerinde daha fazla işbirliği potansiyeli de bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Türkiye ziyareti sırasında kuantum teknolojileri, sağlık, enerji, atık yönetimi ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Türk startupların temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Parmelin, "Türk startup ekosisteminin dinamizmi beni çok etkiledi. İsviçre ve Türkiye'nin inovasyon ekosistemleri arasında hem kurumsal düzeyde hem de şirket veya uzman düzeyinde halihazırda sağlam bir bağ olduğunu gözlemledim." ifadelerini kullandı.

Guy Bernard Parmelin, Avrupa ve Asya arasında yer alan konumu, zengin kaynakları ve iş gücünün Türkiye'yi İsviçre için değerli bir ortak haline getirdiğini söyledi.

İsviçre'nin inovasyon ve istikrar geleneği ile Türkiye için güvenilir ortak olduğunu belirten Parmelin, "Ekonomik işbirliğimizi artırma potansiyelinin olduğuna inanıyorum. İsviçre bir sanayi politikası izlemez, hükümet belirli sektörleri desteklemez. İsviçreli şirketler ve yatırımcılar, çerçeve koşullarının en cazip olduğu yerlerde ticaret ve yatırım yapar." diye konuştu.

Parmelin, İsviçre ve Türkiye'nin rekabetçi ve sürdürülebilir, dirençli ve geleceğe yönelik ekonomiler inşa etmeye yönelik aynı hedefi paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bu ortak vizyon, yeşil teknolojiler, temiz enerji ve döngüsel ekonomi girişimlerinde işbirliğimizi derinleştirmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin güçlerini birleştirmesinin büyük bir potansiyel taşıdığını dile getiren Parmelin, "Gelecekte, işbirliği için umut vadeden birçok alan bulunmaktadır. Yeşil hidrojen, akıllı altyapı ve döngüsel üretim teknolojileri, ortak projeler için güçlü bir potansiyel sunmaktadır. Üniversitelerimizi, AR-GE merkezlerimizi ve startuplarımızı birbirine bağlayarak inovasyonu somut ve ölçeklenebilir çözümlere dönüştürebiliriz." dedi.

Bakan Bernard Parmelin, İsviçre ve Türkiye'nin birlikte çalışarak sorumlu büyüme ve uzun vadeli dayanıklılık için yeni kriterler belirleyebileceğini dile getirdi.

İsviçreli finans kurumlarının yeşil altyapı, iklim teknolojileri ve kapsayıcı büyüme için özel sermayeyi aktif olarak harekete geçirerek yeni işbirliği fırsatları yarattığına dikkati çeken Parmelin, "Benim için bu ortaklık, ekonomik bir değişimden daha fazlasıdır. Ürün ve hizmetlerin yanı sıra sürdürülebilirlik ve kaliteyi de ihraç etme konusundaki ortak hedefimizi yansıtmaktadır." dedi.

Parmelin, gelecek 10 yılın İsviçre-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeni bir olgunluk ve çeşitlilik aşamasına işaret ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Ortaklığımız, geleneksel ticaretten inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında yüksek değerli işbirliğine doğru evrimleşmiştir ve bu dönüşüm daha da derinleşecektir. Önümüzdeki yıllarda, İsviçre ve Türk şirketlerinin birbirlerini olağanüstü derecede iyi tamamladıkları alanlar olan yeşil teknolojiler, dijitalleşme, ileri üretim ve sağlık inovasyonuna daha fazla önem verileceğini düşünüyorum. İsviçre'nin hassas endüstriler, temiz teknolojiler ve sürdürülebilir finans alanındaki uzmanlığı, Türkiye'nin mühendislik, enerji dönüşümü ve altyapı geliştirme alanlarında artan kapasitesiyle birleşerek her iki taraf için somut faydalar sağlayabilir."

Guy Bernard Parmelin, İsviçre'nin temiz teknoloji uzmanlığının Türkiye'nin endüstriyel ve yenilenebilir enerji hedefleriyle mükemmel uyum içinde olduğunu belirterek, bu alanlarda faaliyet gösteren İsviçreli şirketlerin son derece kararlı olduğunun altını çizdi.

Yapay zeka, akıllı üretim ve dijital hizmetlerin her iki ülkenin ekonomilerine yeni işbirliği kanalları açacağını ifade eden Parmelin, "İsviçre ve Türkiye'deki üniversiteler ve şirketler arasında ortak AR-GE girişimleri, startup ortaklıkları ve uygulamalı inovasyon için büyük bir potansiyel bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Parmelin, İsviçre'nin inovasyon gücü ile Türkiye'nin üretim kapasitesinin birbirini tamamladığı sektörlerde daha güçlü işbirliğinin görüleceğini ifade ederek, "Kilit sektörlerin ötesinde, akademik ve araştırma düzeyinde işbirliğini derinleştirmek de aynı derecede önemli olacaktır. Üniversiteler, araştırmacılar ve öğrenciler arasında daha fazla alışverişi teşvik etmek, inovasyon ekosistemlerimizi daha da birbirine bağlayacak ve uzun vadeli ortaklıkları teşvik edecektir." diye konuştu.

Bakan Bernard Parmelin, İsviçreli ve Türk şirketlerin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir altyapı alanında güçlerini birleştirmeleri için önemli bir potansiyelin bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de kentsel mobilite, enerji verimliliği ve sürdürülebilir inşaat alanlarında fırsatların bulunduğunu anlatan Parmelin, "İsviçre'nin inovasyon gücü ile Türkiye'nin proje deneyiminin birleşimi, özellikle ulaşım, yenilenebilir enerji ve sağlık altyapısı alanlarında küresel ihalelerde başarıya ulaşmak için güçlü bir formül sunuyor." dedi.

Parmelin, her iki ülkenin de net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kararlı adımlar attığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hedefler oldukça iddialı ve yenilikçi önlemler alınmadan iklim hedeflerine ulaşmak mümkün değil. İsviçre, enerji standartları, geri dönüşüm gereklilikleri ve araştırma ve geliştirmeye verdiği destekle son on yıllarda sürdürülebilir binalara büyük önem verdi. Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilir altyapı projelerinin yönetiminde Türk müteahhitlerin deneyimlerinden de yararlanmak istiyoruz."