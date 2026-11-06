Türkiye'de turunçgil hasadı ve ihracatı başladı, 7 milyon ton ürün bekleniyor

Ülke genelinde 12,5 milyon nüfusun geçim kaynağı olan ve her yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş sebze ve meyvelerden turunçgillerde erkenci hasatla birlikte ihracat başlarken, bu yıl verim ile kalitenin yüksek olduğu bildirildi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz bu yıl sadece turunçgillerde değil, tüm yaş meyve ve sebze sektöründe bol ve bereketli bir sezon olacağını, narenciyede yurt genelinde 7 milyon ton civarında ürün beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de erkenci limon, mandalina ve portakal gibi gibi turunçgillerde başlayan hasat sürerken, ihracata da start verildi. 15 gün önce ihracat izini verilen ürünler karayoluyla bir çok ülkeye gönderilirken, diğer ulaşım araçları için çalışmalar başladı. Savaşlar nedeniyle etkilenen deniz yoluyla ihracat için izinlerin alındığı, hazırlıkların yapıldığı kısa sürede ilk gemilerin yola çıkmasının beklendiği bildirildi. Limondan, mandalinaya, portakaldan, greyfurta kadar Çukurova başta olmak üzere bu yıl ülke genelinde verimin yüksek olduğu, yaklaşık 7 milyon ton turunçgil üretimin olmasının beklendiği belirtildi. Yaş sebze ve meyvecilikten sadece turunçgillerden Türkiye'de 12,5 milyon nüfusun geçindiği belirtilirken, her yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık döviz girdisinin sağlandığı kaydedildi.

"Bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz"

Sahada incelemelerde bulunan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, İHA muhabirine bilgi verdi. Kaçmaz, "Bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Sadece turunçgillerde değil tüm yaş meyve ve sebze de bol ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Allah bir afet vermezse hem kalite hem üretim yönünden iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Tabii önemli olan bunu dış pazarlarda gerekli bir şekilde değerlendirebilmek. Üreticimiz tarımsal değerini kazansın ve bahçesine bakabileceği, ürününe bakabileceği kazancı elde etsin, tüketicimiz de normal fiyatlarla ürünleri tüketebilsin diye bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

"7 milyon ton civarında ürün bekliyoruz"

Yaş meyve sebze sektöründen şu anda büyük bir nüfusun etkilendiğine dikkat çeken Kaçmaz, "Özellikle bizim turunçgil sektörü zaten yaş meyve sebze ihracatı içerisinde yüzde 50'lik bir paya sahip. Tarım Bakanlığımızın verilerine göre 12 milyon 500 bin kişilik bir nüfus bütün paydaşlarımızla birlikte bu sektörden geçimini temin ediyor. Artık bizim sektörümüz bir alt grup olmaktan çıkmış, başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Bir önceki sezona göre bu yıl tabii ki ürünümüz daha fazla. Yaklaşık verilere göre 7 milyon ton civarında bir ürün bekliyoruz, inşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Ürün bakımından verimliliğimizde herhangi bir sıkıntı yok, kalitemizde herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Bakanlığın yaptığı çalışmalar olduğuna da değinen Kaçmaz, Bitkisel Üretim Planlamasının 1 Ocak 2026'dan itibaren hayata geçirilmesi, biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması için araştırma enstitülerinde faydalı böcek üretimleri ve reçete uygulamasının başlamasının sektör adına sevindirici gelişmeler olduğunu söyledi.

"Karadeniz üzerinden gemilerle sevkiyat başladı"

Yapısal sorunları büyük ölçüde çözdüklerine dikkat çeken Kaçmaz, "İnşallah bu konjonktür el sorunlarımızı da çözersek umut ederiz ki hem üreticimiz, hem ihracatçımız, hem tüketicimiz açısından iyi bir sezon geçiririz. İlk ihracatımız erkenci tür limonla başladı. Daha sonra erkenci mandalinalar ve erkenci portakallarla devam ediyor. Olgunluk indeksine göre ihracat izni veriliyor. İhracatımız normal bir şekilde seyretmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Karadeniz üzerinden gemilerle sevkiyat başladı. Fakat sıkıntılı süreçten dolayı gemiler gitmek istemiyor. Sigorta şirketleri büyük birimlerle sigorta yapmaya çalışıyor. Bu nedenle sıkıntılı bir süreç var önümüzde. Biz bu süreci nasıl en iyi bir şekilde koordine edebiliriz, krizi nasıl fırsata çeviririz onun çalışması içerisindeyiz. Savaş etkiliyor. Çünkü bunlar da zaten bizim en büyük, en yakın yıllardır turunçgil ihracatı gerçekleştirdiğimiz pazarlar. Umut ederiz ki kısa süre içerisinde bu kaotik durum sona ersin ve herkes rahat bir şekilde işlerini sürdürsün" ifadelerini kullandı.

"Turunçgilden 2 milyar dolar civarında bir döviz girdimiz oluyor"

Konuşmasını sürdüren Kaçmaz, "Yıllık bazda turunçgilden 2 milyar dolar civarında bir döviz girdimiz oluyor. Tabii sadece biz ihracata bakmamamız lazım. Özellikle iç tüketimin artması için de bir dizi çalışmalar yapmamız lazım. Bu çalışmalara da başladık. Şu anda rakip ülkelerde mesela 49 milyon nüfus olan İspanya'da hemen hemen 4 milyon tona yakın bir iç tüketim var. Eğer biz iç tüketim dengesinde ihracatçı ihracatla birlikte sağlayabilirsek hem üreticimiz hem tüketicimiz iyi bir sezon geçirecek diye beklentimiz var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı