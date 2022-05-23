Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu - Haberler

Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu
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Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Marka Zirvesi'nde önceki gece ödüller sahiplerini buldu. Ödül gecesi nedeniyle sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.
Fashion TV Ana Sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Marka Zirvesi görkemli bir tören ile Cemal Reşit Rey Kongre Merkezinde yapıldı.Okan Karaca'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Turkcell Kurumsal İletişim Sürdürülebilir Direktörü İsmail Özbayraktar,Jolly Tur Ceo'su Mert Vardar, The Brain Group Kosifler Oto Pazarlama Direktörü Emir Kosif söz aldı.
SEKTÖRLERİNİN ZİRVESİNDEKİ İSİMLER KATILDI
Altın Marka Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu organizasyona iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasının zirvesindeki isimler katıldı. Türk markalarının ödüllendirildiği tören "Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin" sloganı ile gerçekleşti.
İŞTE TÜRKİYE'NİN ALTIN MARKALARI
Yaşam Boyu Başarı Ödülü Abdullah Kiğılı
Yılın Uluslararası Giyim Markası Kiğılı
Yılın Giyim Markası Ds Damat
Yılın İletişim Markası Turkcell
Yılın Süper Markası Turkcell
Yılın Seyahat Acentesi Jolly Tur
Yılın Girişimi The Brain Group Emir Kosif
Yılın Kadın Müzik Sanatçısı İrem Derici
Yılın Erkek Sanat Markası İsmail Hacıoğlu
Yılın Erkek Müzik Sanatçısı Ufuk Beydemir
Yılın Genç Kadın Oyuncusu İpek Filiz Yazıcı
Yılın İş Adamı Uğur Akkuş A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.
Yılın CEO'su Uğur Akkuş A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.
Yılın İş Kadını Sevim Aydın
Yılın Ekonomi Programı Gün Ortası Ahu Orakçıoğlu EKOTÜRK
Yılın Genç İş Adamı Yücel Muratoğlu
Uluslararası Sağlık Turizm Markası EMP Clinics
Yılın Ekolojik Yaşam Alanı Merkezi Sinop Yalı Boyu Villaları Projesi
Yılın Girişimci İş Adam ı Nejdet Tıskaoğlu
Yılın İhracat Markası Elcab Kablo
Yılın Sabah Haber Kuşağı Günaydın Türkiye TGRT
Yılın Moda Kanalı Fashion TV
Yılın Enerji Markası OPET
Yılın STK'sı TÜMKİAD
Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi Model Sanayi Merkezi _ INNO
Yılın E Ticaret Markası Yemeksepeti.com
Yılın Havayolu Markası SunExpress
Yılın Otomotiv Markası Renault
Yılın Sağlık Markası Medipol Sağlık Grubu
Yılın Saç Ekim'i Markası EMP Hair
Yılın Eğitim Markası Medipol Üniversitesi
Yılın Turizm Markası Maxeria Blue Didyma Hotel
Yılın Lezzet Markası T avada Tavuk
Yılın Yarışma Programı Kim Milyoner Olmak İster?
Yılın Ev Dekorasyonu Markası BOFİGO
Yılın Televizyon Gazetecisi Erdoğan Aktaş _ TV100
Yılın Kadın Spor Sunucusu Çiğdem Günal _ TİVİBU
Basında Yaşam Boyu Onur Ödülü Burhan Akdağ
Yılın Magazin Programı Magazin D _ Kanal D
Yılın Uluslararası Turizm Şirketi BTB Tours
Yılın Erkek Haber Sunucusu Cem Öğretir
İREM DERİCİ, KONSERİYLE DAVETLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
Tören sonrası Organizasyonda şarkıları ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan İrem Derici: "Muhteşem bir organizasyonda 19 Mayıs'a bir kala gençlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.