Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yollarının ağır taşıt trafiğine kapatılmasına sebep oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi