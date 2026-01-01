Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, bazı yolların geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatılmasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.