Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 911 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 399 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 707 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 911 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,29 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,25 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 392 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 44 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.