Türkiye'de enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLK ADIM ADIYAMAN VE ESKİŞEHİR'DE

Buna göre, R3-Adıyaman-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Adıyaman'da bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri yer alan taşınmazlar ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan Camikebir Mahallesi sınırları içerisindeki 201 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

MANİSA'DA ELEKTRİK SANTRALİ İÇİN DÜZENLEME

400 kilovolt Soma-Manisa Enerji İletim Hattı'nın 179-182 numaralı direkleri arası ile 400 kilovolt Aliağa II-Manisa Enerji İletim Hattı'nın 75-79 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

SİNOP'TA DOĞAL GAZ İÇİN GÜZEGAH ÇALIŞMASI