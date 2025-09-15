"Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artış anlamına geliyor ve yaklaşık 90 milyar dolara tekabül ediyor" dedi.

Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Geleceği Zirvesi' Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra TOBB Türkiye E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede; rekabet, regülasyon ve tüketici boyutuyla e-ticaretin geleceği ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bolat, Kovid-19'un e-ticaret sektörünün Türkiye'de anlaşılmasının ve bir anda kıymetlenmesinin önemli etkisi olduğunu belirtti. Bolat, "Kovid-19 ile birlikte karantina günleri ve ayları başlayınca, herkes evine çekilmek zorunda kalınca, üretim, ticaret ve alışveriş yavaşlayınca e-ticaret sektörü, bilişim sektörü çok kıymetlendi. Tıpkı sağlık, lojistik, tarım ve gıda sektörü gibi. Bunlar Kovid-19 döneminin parlayan yıldızlarıydı. Şöyle ki 2019'da genel ticaret içinde yüzde 4,5 payı olan e-ticaret sektörü geçen yıl itibarıyla yüzde 19,5'e kadar yükseldi. Daha da önü açık görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Küresel e-ticaret hacminin 2026'da 8 trilyon doları aşması bekleniyor"

Küresel e-ticaret hacmi rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, "2022 yılında 5,5 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldi. 2026'da 8 trilyon doları aşması bekleniyor" diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret ile sipariş verenlerin sayısının son yıllarda arttığına dikkat çeken Bolat, "Ülkemizde de baktığımızda genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, yoğun bir şekilde mobil cihaz kullanılması, internetin ve sosyal medyanın yaygınlığı, coğrafi konumumuzun ülkemize kazandırdığı bölgesel güç olabilme avantajı gerek milli düzeyde gerekse uluslararası düzeyde e-ticaret sektörünün ufkunun açık, geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir. Ülkemizde TÜİK verilerine göre, internet üzerinde mal ve hizmet siparişi veren fertlerin oranı 2020'de Kovid-19'un ilk yılında yüzde 35 iken bu yıl yüzde 55,7'ye yükseldi. 5 yılda iki katından fazla e-ticaretle sipariş verme oranı yükselmiş oldu" dedi.

"Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı"

Türkiye'deki e-ticaret hacminden de bahseden Bakan Bolat, "2024 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artış anlamına geliyor ve yaklaşık 90 milyar dolara tekabül ediyor. Perakende e-ticaret hacmi ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 oranında artarak 1 trilyon 619 milyar TL'ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Bolat, "Türk üreticilerin ve pazar yerlerinin dünyadaki rekabet gücünü koruyabilmek, yurt dışına yönelik satışları ve sektördeki ileri teknoloji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da düzenlemeler yapıldı. Bazı yurt dışı pazar yerlerinin bizim pazarımızda çok ciddi pazar payı alarak yurt içindeki işletmeleri silip süpürebilme tehlikesi vardı bunu önlemek istedik" dedi.

"21 Kasım'da e-ticaret festivali düzenleyeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, yurt dışına satışlarda verilen destek ve teşviklerden de bahsetti. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak sektöre yön gösteren, yol açan, sektörle birlikte omuz omuza geleceği şekillendiren bir bakanlığız. 21 Kasım'da sektör oyuncularıyla, siz değerli işletmelerle birlikte bir e-ticaret festivali düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır. Sosyal medyada ne kadar felaket senaryosu çizilmeye çalışılsa da memnuniyetle görüyoruz ki ekonominin makro göstergelerinde ve bütün göstergelerde olumlu bir trend, güçlü bir istikrara doğru iyileşme söz konusu. Salgın, savaşlar ve depremler sonrasında yaralarımızı hızla sardık. Ülke, millet ve toplum olarak meydan okumalarla karşı karşıya kaldığımızda gerçek gücümüzü ortaya koyan ve dayanıklılığı çok güçlü olan bir ülke ve milletiz. Hangi doğal afet, hangi uluslararası kriz olduysa her birinden adeta Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teğet geçerek güçlü bir şekilde tekrar zirveye doğru tırmanmayı başarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık bütçelerinin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatına destek olarak sunduklarını aktaran Bolat, "Burada e-ticareti de unutmadık. e-Kolay İhracat Platformu var. Bu şekilde e-ihracatı ve diğer mal ve hizmet ihracatını teşvikte e-ticareti de unutmuyoruz. Onu da aynı şekilde destekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL