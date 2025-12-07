Haberler

Türkiye'nin tek yerli acil durum gıdası ve suyu Trabzon'da deprem çantasına giriyor

Son depremlerle birlikte acil durum çantalarının önemi arttı. Trabzon'da üretilen yerli deprem çantaları, 72 saatlik yaşam desteği sunan acil durum gıdası ve suyu içermektedir. Akana Deniz Teknolojileri, bu alanda Türkiye'nin tek üreticisi konumunda.

Son yıllarda yaşanan büyük depremlerin ardından acil durum çantalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Türkiye'de deprem çantasında yer alması gereken en kritik ürünler Trabzon'da üretiliyor.

Acil durum gıdası, acil durum suyu ve ilk yardım setiyle birlikte 72 saatlik yaşam desteği sunan yerli deprem çantası uluslararası standartlarda hazırlanıyor.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akana Deniz Teknolojileri'nde görevli Endüstri Mühendisi Mehmet Saygın, Türkiye'de hem acil durum gıdasını hem acil durum suyunu üreten tek firma olduklarını söyledi.

Saygın, "Deprem çantalarının içinde mutlaka acil durum suyu ve acil durum gıdası bulunmalı. Bu ürünlerin raf ömrü 5 yıl ve bir kişinin 72 saatlik temel ihtiyacını karşılıyor. Son depremlerle birlikte bu konuda ciddi farkındalık oluştu" dedi.

Deprem çantaları standart ve VIP olarak ikiye ayrılıyor

Deprem çantalarının standart ve VIP olarak iki çeşide ayrıldığını belirten Saygın, "Deprem çantasının içeriğinde acil durum gıdası ve suyun yanı sıra ilk yardım seti, termal battaniye, dinamolu el feneri, düdük gibi temel ekipmanları yer alıyor. Standart olan çantamızın yüzde 70'i dolu, yüzde 30'u ise kullanıcının kendi inisiyatifine göre boş bırakılmış ve bu şekilde tasarlanmıştır. VIP modelde ise bu ekipmanlara ek olarak solar el feneri, powerbank, saç yıkama bonesi, dezenfektan ve termal koruyucu kıyafet bulunuyor" diye konuştu.

Acil durum gıdasının uluslararası kurallara uygun olarak üretildiğini ifade eden Saygın, "Çantamızda bulunan acil durum gıdasını bir kişinin 3 günlük protein, karbonhidrat, yağ, tuz ve enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede üretiyoruz. Fabrikamızda yüzde 75 kadın istihdamıyla bu üretimi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

