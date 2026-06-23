DSİ, Türkiye geneli yağış verilerini ve barajların aktif doluluk oranlarını paylaştı

Türkiye genelinde yağışlar, 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre de yüzde 31,4 artış gösterirken 2025'te yüzde 53,2 olan barajların aktif doluluk oranları da 22 Haziran itibarıyla yüzde 81,4'e yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye geneli yağış verileri ile baraj doluluk oranlarını ilk kez paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde yağışlar, 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre de yüzde 31,4 artış gösterdi.

Ülkedeki barajların aktif doluluk oranları da 2024'te yüzde 63,1 iken 2025'te yüzde 53,2'ye geriledi. Söz konusu oran bu yılın 22 Haziran tarihi itibarıyla yüzde 81,4'e ulaştı.

Barajların aktif su miktarları ise 2024'te 59,3 milyar metreküp, 2025'te 50,4 milyar metreküp, 22 Haziran itibarıyla ise 77 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

4 büyükşehirde içme suyu barajlarının doluluk oranları

Verilerde, 4 büyükşehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yer verildi.

Buna göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 70,9 olarak tespit edilirken söz konusu oran bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,2 olarak hesaplandı.

Ankara'da geçen yıl yüzde 18,4 olarak kayda geçen doluluk oranı yüzde 39,2, İzmir'de geçen yıl yüzde 7,5 olan doluluk oranı yüzde 45,6, Bursa'da ise geçen yıl yüzde 74,1 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 89,2 olarak ölçüldü.

Barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin "http://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr" sayfasından günlük olarak paylaşılacak.