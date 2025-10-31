Haberler

Türkiye Arıcılıkta Dünyada İkinci Sırada

Türkiye Arıcılıkta Dünyada İkinci Sırada
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin arıcılık sektöründeki başarısını vurgulayarak, kovan varlığında üçüncü, bal üretiminde ise Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu açıkladı. Bakan, arıcılığın ekonomik faydalarını artırmak için yapılan projelere ve denetimlere dikkat çekti.

Türkiye'nin arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye kovan varlığında 3'üncü, bal üretiminde de Çin'den sonra 2'inci sırada" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından 'Yeni Kovan, Yeni Umut Projesi' kapsamında arı kovanı dağıtım töreni katıldı. Burada üreticilerle bir araya gelen Yumaklı, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakan İbrahim Yumaklı, "Verilere göre, Türkiye kovan varlığında 3'üncü sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2'inci sırada. Çini'de zorladığımızı ifade etmek istiyorum. Her köşesi cennetten bir parça olan bu vatanımızın özellikle yaşamın devamı konusunda bilimsel verileri de önümüze koyduğumuzda arıların ve arıcılığın bu manada getirmiş olduğu faydaları, ekonomik sonuçlara dönüştürmek son derece kıymetli olacak. Dünyada bilinen ballı bitkiler florasının da yüzde 75'i ülkemizde bulunuyor. Ne kadar önemli bir hazinenin üzerinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Son 23 yılda çalışmalarımız hep buna dönük oldu. Türkiye'de arıcılık haritası oluşturduk. Şuanda yapılmış ve yapılacak olan projelerin bilimsel bir temeli olduğunu ifade etmek istiyorum. 1 milyon dekar alana sahip 900 bal ormanı tesis edildi. Balda markalaşma yönünde önemli mesafeler almış durumdayız. Eğer dünyadan üretmiş olduğunuz ürünlerin bir yere sahip olmasını istiyorsanız diğer bir başlıkta markalaşmadır. 35 coğrafi işaret tescili almış balımız mevcut. Bu kadar çok coğrafi işaret almak faydalı mı diye düşünmeyin bu bir sinerji oluşturuyor. Birisi diğerini tetikliyor. Bu sadece arıcılık işletmesi sayısı 5 kat artışla 98 bine çıkmış durumda. Arılı kovan varlığımız yüzde 115 artışla 9 milyon adete çıkmış durumdadır" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, "Son dönemde arıcılık ürünlerinin üretimiyle alakalı emeğe haksızlık ve saygısızlık eden, haksız kazanç elde etmek için her yolu deneyenlerle yoğun bir mücadelemiz var. Denetimlerimizi ve arkasından tespitlerimizi gerçekleştirdiğimizde 15 milyona kadar ceza ve faaliyet durdurmada yanın da gerçekleştiriyoruz. Amacımız üreticilerimizin emeğini korumaktır. Çiftçimizin emeği ve halkımızın sağlığıyla oynayanların yanına kar kalmayacağını bundan hiçbir toleransımızın olmadığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda biz 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 2 bin denetim gerçekleştirdik. Bunların sonucunda da 142 firmaya idari yaptırımda bulduk. Bu zaman kadar yapılanlarla belli oranlarda iyileşmeler sağlanmış durumda. Bitkisel üretimde üretim miktarımız yüzde 85, küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 76 ve arılı kovan varlığımız yüzde 97 artmış. 27 kat artışla 2. 6 milyar liralık bir tarımsal hasılaya ulaştık. Yeter mi yetmez" şekliden konuştu. - TUNCELİ

