Türkiye, Angola ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Angola arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 126 milyon dolar olduğunu, bunu ilk aşamada 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar ile Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, Türkiye-Angola Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 3. Dönem toplantısı için Bakanlıkta bir araya geldi.

Son dönemde Türkiye ile Angola arasındaki temasların artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayraktar, Azevedo ile yaptıkları görüşmede ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim ve ulaştırma gibi stratejik alanları kapsayan önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bayraktar, 2003'te 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2024 itibarıyla 37 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, bu dönemde ihracatın 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara, ithalatın ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

Doğrudan yatırımlara bakıldığında, Afrika'da piyasa değeri 10 milyar dolara ulaşan Türk yatırımı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türk müteahhitlerin kıta genelinde 2 binden fazla projeye imza attıklarını ve yaklaşık 100 milyar dolarlık iş hacminin gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye ve Angola arasındaki ticaret hacminin 2024'te 126 milyon dolar olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından da belirlenen hedef, iki ülke arasında ilk aşamada ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak. Şuna inanıyorum, iki ülke arasındaki işbirliğinde çok büyük bir potansiyel var ve bu 500 milyon dolar, bizler için ilk aşamada erişebileceğimiz önemli bir hedef." diye konuştu.

Enerjinin kalkınma araçları arasında büyük önem taşıdığını ifade eden Bayraktar, "Bu doğrultuda milli şirketimiz Türkiye Petrolleri ile Sonangol ve Angola Ulusal Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı arasında petrol ve doğal gaz alanında işbirliği fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Sayın Bakan'la mutabık kaldık, bu ay içerisinde hiç gecikmeden Türkiye Petrolleri'nden ve yine maden şirketimizden oluşan bir heyeti Angola'ya göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun vadeli kalkınma ortağı olma hedefini ve yaklaşımını benimsiyoruz"

Bayraktar, Azevedo ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Sonangol arasında ham petrol ve petrol ürünleri ticaretine yönelik işbirliğini artırma konusunu da görüştüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Angola'nın kalkınma hedeflerini destekleyen güçlü bir ortak olabileceğini ve bu role hazır olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin Angola'da ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturan müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 1,2 milyar dolar değerindeki 8 projeyi üstlendiğini anlattı.

Bayraktar, iş hacminin artırılabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji alanında özellikle elektrik üretim tarafında geliştirebileceğimiz projelerle Angola'nın geniş enerjisi kaynaklarını Angola'daki insanların, sanayinin, fabrikaların ihtiyacına kullanılmasını sağlayabileceğimize inanıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinin yanı sıra Angola'da madencilik ve enerji, un sanayi, tekstil, atık yönetimi, savunma sanayi, hazır giyim, perakende ve yakıt depolama sektöründe de işbirliği fırsatları olduğuna inanıyoruz. Bu konuda özellikle bizler Türk firmalarını cesaretlendiriyoruz, teşvik ediyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, biz Türkiye olarak uzun vadeli kalkınma ortağı olma hedefini ve yaklaşımını benimsiyoruz. Bu anlamda da sahip olduğumuz bilgi birikimini, şirketlerimizin teknik becerisini, tecrübesini de paylaşmaya ve fiziki altyapının yanı sıra beşeri kalkınmayı da desteklemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Eğitim alanında Angolalı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı verildiğine değinen Bayraktar, bu alandaki işbirliğini ileri seviyeye taşımak konusunda iki bakanın mutabık olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla sağlık, eğitim, tarım, kadınların ekonomik hayata katılımı ve insani yardım gibi alanlarda önemli projeler gerçekleştirildiğini, TİKA vasıtasıyla somut ve sonuç odaklı projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Komisyon toplantısının iki ülke arasında işbirliğini ileriye taşıyacak önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Bayraktar, dördüncü dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını Angola'da gerçekleştirmeyi umduklarını, bu süreçte alınan kararların ve belirlenen hedeflerin yakın takipçisi olacaklarını aktardı.

"Türkiye ile uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik ortaklık kurmak istiyoruz"

Bakan Azevedo da enerji, madencilik ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda stratejik işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Türk firmalarını Angola'ya davet eden Azevedo, "Türkiye'nin sahip olduğu teknik bilgi, deneyim ve özel sektör dinamizmi Angola için büyük bir fırsat." dedi.

Azevedo, firmaların uzun vadeli yatırım yapmaları için uygun ortam bulunduğunu, petrol ve doğal gaz sektöründe de büyük hedefler belirlediklerini aktararak, 2030'a kadar günlük üretimi 1,5 milyon varile çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Angola'nın güneş enerjisiyle ülke ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Azevedo, ayrıca biyoyakıt üretimini başlattıklarını ve bu alanlarda fizibilite çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Azevedo, Angola'nın tüm yatırım fırsatlarına açık olduğunu vurgulayarak, "Petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, biyoyakıt ve fosfat gibi birçok alanda yatırım fırsatları mevcut. Aynı zamanda çimento üretimi, tarım, balıkçılık ve inşaat sektörlerinde de büyük bir potansiyel var. Türk firmalarının bu alanlarda aktif rol almasını arzu ediyoruz. Türkiye ile uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik ortaklık kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.