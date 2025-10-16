Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika Ülkesi Katılıyor

TÜRKİYE- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak , "50 Afrika ülkesinden katılımcımız var. Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın adeta tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Forumda 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanının bir araya gelmesi hedefleniyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( DEİK) Başkanı Nail Olpak açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE-AFRİKA İŞ VE EKONOMİ FORUMU'NDA 50 ÜLKEDEN AFRİKA ÜLKESİNDEN KATILIMCIMIZ VAR'

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Biz Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nu Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde bu yıl 5'inci defa gerçekleştiriyoruz. Bizim resmi kayıtlarda hareket ederek söyleyeyim size 50 Afrika ülkesinden katılımcımız var. Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın adeta tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda bakanlar arası görüşmeler devam ediyor. Toplam 29 Afrika ülkesinden bakan, bakan yardımcısı ve devlet temsilcisi var. Bu da için bir önemli tarafı hem hükümetler arası görüşmeler önemli hem de iş dünyasında iş insanları arasında görüşmeler önemli. Bu yıl ayrıca ticaret müşavirlerimizde de teşekkür ediyoruz. Elbette bulundukları yerlerden katkı yaparlardı ama 37 ülkeden Ticaret müşavirlerimizde hakikaten yine bu formun içerisinde yer aldılar. 9 ayrı panelimiz olacak sivil havacılıktan sağlığa kadar yaklaşık 50 panel listede süreci kendi içerisinde değerlendirebileceğiz. 4 binin üzerinde bir kayıt olmasını ben son derece önemsiyorum. Güzel bir programın başlangıcındayız. İki günlük programın ilk gününün yarısındayız. Ben katılımcı stantlarını aşağıdaki B2-B görüşmelerini müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzati bir yönetim kurulumuz ile birlikte arkadaşlarımızla şu ana kadar gezme fırsat buldum. Benim izlenimim kadar katılımcıların izlenimi de önemli Şu ana kadar ki aldığımız geri besleme gayet güzel sonuçları da iyi olsun" ifadelerini kullandı.