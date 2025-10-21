Haberler

Türkiye, 2026 İçin Enerji ve Maden Çalışmalarına 49 Milyar Lira Bütçe Ayırdı

Güncelleme:
Türkiye, 2026 yılı için enerji verimliliğinin arttırılması ve maden arama faaliyetlerine yaklaşık 49 milyar lira bütçe ayırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA ve MAPEG için yapılan bütçe teklifi, yerli üretimi artırmayı ve enerji bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

AA muhabirinin 2026 yılına ilişkin bütçe teklifinden derlediği bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) için verilen bütçe teklifi toplam 48 milyar 997 milyon 221 bin lira oldu.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına enerji verimliliğinin artırılması, bu konuda toplum bilincinin geliştirilmesi, ulusal eylem verimliliği planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, enerjinin rasyonel kullanımı için eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri verilmesi gibi çalışmaların yapılması amacıyla 36 milyar 97 milyon 800 bin lira ödenek teklifi verildi. Bu ödenekten en yüksek pay 20,6 milyar lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ayrıldı.

Bakanlık, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların oranının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli tedarikin yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve sokak ile caddelerin aydınlatılması faaliyetlerine katkı sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütecek.

Ayrıca Bakanlık, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı sağlanması için nükleer enerji ve milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projeleriyle ilgili politika geliştirmeyi, Türkiye'de nükleer santral kurulmasına yönelik hukuki ve teknik altyapı oluşturmayı ve nükleer projelerde azami yerli katkı ve teknoloji transferi sağlamayı öngörüyor.

MTA, yurt içinde ve dışında maden çalışmalarını artıracak

MTA'ya gelecek yıl için verilen bütçe teklifi 10 milyar 301 milyon 541 bin lira oldu. Genel Müdürlük, yurt içinde ve dışında maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına odaklanırken ithal edilen kritik ham madde ihtiyaçlarının yerli imkanlardan karşılanıp ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılmasıyla bulunan rezervlerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Bu faaliyetler kapsamında MTA, kömür, radyoaktif ham madde, jeotermal enerji gibi tükenebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Öte yandan MTA, jeolojik, jeofizik araştırma ve teknolojik araştırmalarla madencilik sektöründe ihtiyaç duyulan önemli ve öncelikli maden ve enerji kaynaklarının arz güvenliğini sağlamayı, denizlerde ve uluslararası sularda çalışmalar yaparak altyapı bilgilerini üretmek için faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

MAPEG yerli üretimi artırmaya katkı sağlayacak

MAPEG'e ise gelecek yıl için 2 milyar 597 milyon 880 bin lira bütçe teklifi yapıldı. MAPEG, 2026'da maden, petrol ve doğal gaz kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, verimli ve çevreye duyarlı şekilde işletilmesinin sağlanmasına odaklanacak.

Gelecek yıl yerli doğal gaz, ham petrol, linyit ve taşkömürü üretim miktarını artırmayı hedefleyen MAPEG, maden sahalarının potansiyellerinin tespiti, maden ve petrol ruhsat sahalarının denetimi gibi faaliyetlerini artıracak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
