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Türkeli'de 250 milyon TL'lik yeni trafo merkezi bugün saat 14.00'te hizmete giriyor

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Türkeli'de 250 milyon TL'lik yeni trafo merkezi bugün saat 14.00'te hizmete giriyor
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 250 milyon TL yatırımla tamamlanan yeni trafo merkezi bugün saat 14.00 itibarıyla hizmete giriyor. Milletvekili Nazım Maviş, merkezin Türkeli'yi doğrudan besleyeceğini, kışın yaşanan kesintilerin azaltılacağını belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 250 milyon TL yatırımla tamamlanan yeni trafo merkezi hizmete giriyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkeli'de yapımı tamamlanan yeni trafo merkezinin bugün faaliyete gireceğini duyurdu. Maviş, Türkeli'nin yıllardır Çatalzeytin ve Ayancık hatları üzerinden elektrik aldığını, özellikle zorlu kış şartlarında ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Yeni trafo merkezinin doğrudan Türkeli'yi besleyeceğini ifade eden Maviş, yatırım bedelinin 250 milyon TL olduğunu açıkladı.

Maviş paylaşımında, ilçenin kronik sorunlarından birinin çözüme kavuşacağını belirterek, yeni trafo merkezinin bugün saat 14.00 itibarıyla hizmete alınacağını bildirdi.

Trafo merkezinin devreye girmesiyle Türkeli'nin elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle kış aylarında yaşanan kesintilerin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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