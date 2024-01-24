Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 2023'te İç Pazardan Güç Aldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, sektörün 2023'te küresel zorluklara karşı iç pazardan güç aldığını ve istikrarlı büyüme için tüketicilerin satın alma gücünün devam ettiğini söyledi.

TÜRKBESD tarafından düzenlenen basın toplantısında, sektörün 2023 yılı verilerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yıl 6 ana üründe yurt içi satışlar 2022'ye göre yüzde 14 arttı. TÜRKBESD'e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 10 azaldı. Geçen yıl 6 ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satış miktarı yıllık bazda yüzde 4 gerilemeyle yaklaşık 33 milyon adet olarak gerçekleşti.

Üretim miktarı da bu dönemde yüzde 1 azaldı.

Sektör, 60 bini doğrudan olmak üzere 600 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Yıllık 32,3 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle beyaz eşya sanayi, küresel pazarda önemli bir oyuncu olma özelliğini koruyor.

"İhracattaki düşüşü iç satışlar dengeledi"

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün 2023'te küresel zorluklara karşı iç pazardan güç aldığını belirterek, istikrarlı büyüme için tüketicilerin satın alma gücünün devam ettiğini dile getirdi.

İhracattaki düşüşü iç satışların dengelediğini, iç piyasanın kaldıraç etkisi oluşturduğunu ve böylece üretim ve istihdam yapısının korunabildiğini dile getiren Sığın, şunları söyledi:

"Tüm yıl boyunca devam eden dış piyasalardaki daralma, ihracatımızdaki düşüşün en önemli sebebi oldu. İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. 2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsüyle iç satışların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Üretim ve istihdam seviyelerimizin korunması yine iç pazardan alınan güçle mümkün olacak. İç pazar dinamizmimiz vazgeçilmez.

Sektör olarak ülkemiz ve tüketicilerimiz için arzumuz, enerji verimli ürünlerin daha da yaygınlaşmasıdır. Bu sayede ülkemizin kaynakları korunurken tüketicilerimiz için de tasarruf imkanı doğacaktır. Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar, enerji verimli ürünlerin daha fazla tüketiciyle buluşmasına engel oluyor. Oysa bu yeni nesil ürünlerin yaygınlaşması sadece sanayimizin varlığı ve sürekliliği için değil, ülkemizin ve tüketicilerimizin refahı için de büyük önem taşımaktadır. Beyaz eşya endüstrisi olarak AR-GE çalışmalarımız ve yatırımlarımızı her geçen gün artırarak tüketicilerimize enerji verimliliği yüksek ürünler sunuyoruz. Enerji verimli ürünlere geçişle 2030'a kadar buzdolaplarından yıllık yaklaşık 2,7 teravatsaat, çamaşır makinelerinden yıllık 2,1 teravatsaat, bulaşık makinelerinden yıllık 1,2 teravatsaat tasarruf bekleniyor. Yaptığımız hesaplamalara göre piyasada enerji verimli ürünlerin hakim olması durumunda Keban Barajı'nın 1 yıllık üretimine denk şekilde toplam 6 teravatsaatlik enerji tasarruf edilebilir."

Sığın, enerji verimliliği konusunun Türk tüketicisinin radarında olduğunu vurguladı.

"İhracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritik"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da ihracat pazarlarında sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "AB ve bağlantılı birçok pazarda da ihracatçılarımız özellikle Uzak Doğulu rakiplerine karşı çetin bir rekabet ortamıyla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, ihracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritiktir." ifadesini kullandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, sektörün önemli temel girdilerinden yassı çelik ürünleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken şöyle dedi:

"Sektörümüzde kullanılan soğuk sac, sıcak yassı çelikten üretilmekte ve bu nedenle sıcak yassı çelik ürünlerindeki herhangi bir değişim sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Yakın tarihte Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli yassı sıcak çelik ürünlerine yönelik bir anti damping soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın olası sonucunun nihai ürün maliyetine, istihdam ve ihracat kayıplarına etkisini takip ediyoruz. TÜRKBESD olarak soruşturma sonucunun ihracat ve istihdam gibi önemli faktörler üzerinde etkili olabileceğini ve bu etkilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Yetkili servis bilgileri için en doğru kaynak www.servis.gov.tr

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri de yetkili servislerin önemine işaret ederek, yetkili olmadığı halde kendilerini yetkili servis gibi tanıtan ve asıl amaçları dolandırıcılık olan kişiler nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağduriyetine ve ürün kaybına şahit olunduğunu söyledi. Kuseyri, "Bu olumsuz durum ayrıca firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine de zarar verebiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Servis Bilgi Sistemi-SERBİS yetkili servislere ilişkin bilgilere doğru ve kolay şekilde erişim sağlanması en doğru kaynak. www.servis.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden Türkiye'deki tüm kayıtlı yetkili servislere kolayca ulaşılabiliyor." diye konuştu.