Turka, Yeni Araç Muayene İstasyonları İçin Bayilik Başvurularını Almaya Başladı

Turka, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Elazığ'da hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için mayısta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. İlk etapta, 249 istasyon faaliyete geçirilecek.

Bu kapsamda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Elazığ'da hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, kurumsal internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Referans mektuplu başvurulara, değerlendirmede öncelik verilecek. Bayilik başvurularıyla ilgili şartlar, Turka'nın kurumsal internet sitesinde yer alıyor. İstenilen belgeler arasında, firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı bulunuyor. Belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

"Bölgesinin ihtiyaçlarını iyi bilen girişimcilerle işbirliği hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Turka adıyla ve "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla Türkiye'nin her bölgesinden operasyonel olarak disiplini güçlü, finansal açıdan sağlam, hizmet kalitesine önem veren ve bölgesinin ihtiyaçlarını iyi bilen girişimcilerle uzun yıllar sürecek bir işbirliği hedeflediklerini belirtti.

Salman, "Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Elazığ'dan başvuruları 'www.turka.com' sitesinden almaya başladık. Hedefimiz, ülkemizin her bölgesinden birlikte çalışacağımız yerel iş ortaklarıyla otomasyon ağırlıklı bir yapı kurarak, araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu ve her sene bir milyondan fazla araç satışının gerçekleştiğini aktaran Salman, sayının bu hızla artmaya devam etmesi halinde trafiğe çıkacak araçlara yönelik muayenenin daha da önem kazanacağına değindi.

Büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları oluşturacaklarını belirten Salman, şunları kaydetti:

"Hem araç sahiplerinin hem de kendi çalışanlarımızın, çok daha verimli ve hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamasını sağlayacağız. 15 Ağustos 2027'de araç muayene sürecini devraldığımızda, hiçbir aksaklık yaşanmadan sürecin devam edebilmesi amacıyla teknolojik olarak tüm yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli çözümlerin yanında, dünyada konusunun en iyisi şirketlerle de işbirliklerimizi hayata geçiriyoruz."