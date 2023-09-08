Türk Telekom'un 2022 Faaliyet Raporu LACP Vision Awards'tan 3 ödül aldı

Türk Telekom'un 'Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek' temalı 2022 Faaliyet Raporu, LACP Vision Awards'tan 3 ödül kazandı. Rapor, 'Telekomünikasyon' kategorisinde 'Gold' ödül alırken, EMEA bölgesinde 'En İyi Rapor Finansalları' kategorisinde 'Silver' ve 'Raporun sanatsal ve iletişim mükemmelliği' kategorisinde 'Teknik Başarı' ödüllerini aldı.

Türk Telekom'un "Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek" temalı 2022 Faaliyet Raporu, dünyanın en saygın halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme ödüllerinden biri kabul edilen LACP Vision Awards'tan 3 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2001'den bu yana uluslararası birçok organizasyonun ve sektörün katılımıyla düzenlenen LACP (League of American Communications Professionals- Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) Awards'ta "Telekomünikasyon", "Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Rapor Finansalları" ve "Raporun Sanatsal ve İletişim Mükemmelliği" kategorilerinde ödüllendirildi.

Telekomünikasyon kategorisinde "Gold" ödüle layık görülen Türk Telekom, "Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Rapor Finansalları" kategorisinde "Silver", "Raporun Sanatsal ve İletişim Mükemmelliği" kategorisinde ise "Teknik Başarı" ödüllerinin sahibi oldu.

100 puan üzerinden değerlendirilen LACP Vizyon Ödüllerinde 98 puan alan rapor, ilk izlenim, kapak tasarımı, yönetici mesajı, anlatım, finansal bilgilerin sunumu, mesajların anlaşılırlığı gibi kriterlerde jüriden tam puan aldı.

Türk Telekom, 2022 Faaliyet Raporu ile teknoloji alanında birçok yeniliği ve gelişimi gözler önüne sererken, dijitalleşme çalışmalarını yansıtan tema sayfalarında şirket hedeflerine yönelik önemli öngörüler sunuyor.

20 yıldan daha uzun süredir, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme kuruluşlarından biri kabul edilen, San-Diego merkezli LACP dünyanın dört bir yanından geniş katılımcı kitlesine sahip olduğu belirtiliyor.

Faaliyet raporlarının yaratıcılık anlayışına göre değerlendirildiği yarışma, iş dünyasının en önemli ödüllerinden biri kabul ediliyor.