Türk Telekom, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darülaceze sakinlerini oyuncu Hülya Koçyiğit ile bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden farklı etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

"Herkes için erişilebilir" sanat anlayışıyla AKM'de birçok farklı proje yürüten Türk Telekom, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin sevilen etkinliklerinden Türk Telekom Lounge Sohbetlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, Darülaceze sakinleriyle sohbet etti.

Türk Telekom Gönüllüleri'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sanatçının rol aldığı "Beyoğlu Güzeli" filmi de gösterildi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali 5 Ekim'e kadar devam ederken, AKM ve Türk Telekom Prime Sahnesi birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ en sevilen şarkılarıyla Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde konserlerin yanı sıra film gösterimleri ve Türk Telekom Opera Salonu'nda dünyaca tanınan opera sanatçılarıyla müzikaller sanatseverlerle buluşacak.