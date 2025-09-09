Türk Telekom'dan Az Gören Çocuklara Eğitim Desteği: TahtApp Uygulaması Yaygınlaşıyor

Türk Telekom, geliştirdiği TahtApp uygulamasını 22 şehirdeki 100 yeni okula daha kurarak, az gören çocukların eğitime akranlarıyla eşit şartlarda devam edebilmesine destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla 2014'ten bu yana Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında, az gören çocukların eğitimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Proje için özel olarak geliştirilen TahtApp uygulaması ise 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da az gören öğrencilerin sınıf içindeki dersleri akranlarıyla eş zamanlı takip edebilmelerine imkan tanıyacak.

Bugüne kadar 25 ildeki 100 okulda kurulumları tamamlanan TahtApp, her yıl daha fazla öğrenciye ulaştırılarak yaygınlaşıyor. Uygulamanın yeni eğitim-öğretim döneminde ise 22 ilde ve 100 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca ThatApp'in kurulduğu okullarda aileler, eğitimciler ve engelsiz akranlar için farkındalık seminerleri düzenlenmeye devam edilecek.

Uygulama daha işlevsel bir hale getirildi

Türk Telekom'un EyDer işbirliğiyle 2014'te başlattığı Günışığı projesi kapsamında, 81 ilden bini aşkın az gören çocuğa özel eğitimler sunularak, görme yetilerinin gelişmesi ve bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri desteklendi.

Türk Telekom AR-GE ekibinin geliştirdiği TahtApp uygulaması sayesinde, az gören çocuklar öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri eş zamanlı kendi tabletlerinden takip edebiliyor, böylece derslere akranlarıyla birlikte aktif katılım sağlayabiliyor.

Yeni dönemde TahtApp uygulamasının kullanıcı arayüzü de yenilenerek daha işlevsel bir hale getirildi. Geliştirilen renk paleti, yazı boyutları ve kontrast tonları sayesinde az gören bireylerin kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi sağlandı.

"Hayatın her alanında dijital dönüşüme öncülük ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni nesil teknolojilerle geleceği şekillendirirken, topluma değer katma vizyonları doğrultusunda hayatın her alanında dijital dönüşüme öncülük ettiklerini belirtti.

Önal, bu vizyonla, teknoloji birikimlerini eğitim alanına da taşıdıklarını paylaşarak, "Türkiye'ye Değer" yaklaşımlarıyla, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Uygulamanın, az gören çocukların sınıf ortamında, aydınlatma koşullarından bağımsız şekilde tahtadaki içerikleri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla eş zamanlı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağladığına dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Günışığı projesi kapsamında sunduğumuz erken müdahale eğitimleri, az gören çocukların toplumsal hayata daha eşit koşullarda katılmalarına yardımcı oldu. TahtApp uygulamamızla da bu çocukların akranlarıyla aynı okullarda eğitim alabilmelerini destekledik. Yeni eğitim-öğretim döneminde TahtApp'i daha fazla okulda yaygınlaştırarak, öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilecekleri bir sınıf ortamı sunmayı sürdüreceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilere başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."