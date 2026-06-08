Türkiye’den Londra Teknoloji Haftası’na rekor katılım

Türkiye'den teknoloji firmaları, startup ve teknoparklar, İngiltere'nin en büyük fuarlarından Londra Teknoloji Haftası'nda geniş çaplı katılımla en büyük ülke pavyonunu oluşturuyor.

Londra Teknoloji Haftası, 8-10 Haziran'da düzenlenirken etkinlik, Ticaret Bakanlığının en üst destek kapsamı olan "prestijli fuar" statüsünde destekleniyor.

Türkiye fuara bu yıl Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere üç Türk Cumhuriyeti ile ortak bir pavyonla katılım sağlıyor. Türkiye ve söz konusu ülkelerden 60 şirket, 7 teknopark ve 250 delege fuarda yer alıyor. Bu ölçek, Londra Teknoloji Haftası'nın en büyük ulusal katılımını oluşturuyor ve Türkiye'yi bölgesinin teknoloji ve yatırım çekim merkezi olarak öne çıkarıyor.

Etkinlik kapsamındaki en büyük pavyon olan Türkiye Pavyonu içindeki "Türkiye Sahnesi" ülkenin yatırım ve teknoloji ekosisteminin uluslararası katılımcılara anlatılmasını sağlayacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Londra Teknoloji Haftası'na her yıl güçlü katılım sağladığını ve bu yılki milli katılımın en büyük pavyonu oluşturduğunu belirterek, "Bu yılın farkı Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden de startuplar yer alıyor. Burada bu kadar güçlü bulunmamız Türkiye'nin yapay zeka devrimini yakalama ve bu alanda güçlü bir aktör olma iradesinin bir göstergesi. Ticaret Bakanlığımızın burada ciddi teşvikleri var, Hizmet İhracatçıları Birliği burada. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri var. Kamu, özel sektör ve akademi tam bir takım oyunuyla bu sinerjiyi oluşturuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde sağladığı başarıyı startup, yapay zeka ve teknolojinin diğer alanlarında da gerçekleştirmek istediklerini belirten Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye oyun, savunma sanayisi, finansal ve sağlık, yenilenebilir enerji teknolojilerinde sadece Avrupa'da değil, dünya çapında önemli bir noktaya geldi. Her alanda Asyalı ve batılı oyuncularla rekabet edebilen ürünlerimiz ve yatırımcılarımız var. Türkiye'de özellikle üniversitelerde bu konularda farkındalığın artması ve gençlerimizin bu girişimcilik ruhuyla yetişmesi en büyük değer. Teknopark ekosistemi bu anlamda çok faydalı oluyor. Bu açıdan yapay zeka dönüşümünü sağlayabileceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İngiltere Ülke Danışmanı Ersoy Erkazancı da Türkiye'nin bu yıl Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile gücünü birleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin vizyonunu anlatmak istediklerini kaydeden Erkazancı, "Özellikle son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı' çok ilgi çekti. Bize çok soran oluyor. Sanayi, teknoloji ve endüstri başta olmak üzere şirketlerin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Sermayeyi Türkiye'ye çekmek istiyoruz." dedi.

Erkazancı, uluslararası yatırımcılar ve şirket temsilcilerinin son dönemde özellikle savunma teknolojileriyle daha fazla ilgilendiklerini aktardı.

Türkiye'nin bu alanda ön planda olduğunu belirten Erkazancı, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilir teknolojilerde de ilgi çekmeye başladığını ve Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Erkazancı, yapay zekanın da Türkiye için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.