Türk Şeker, Şeker Tedarikinde Online Pazarlama ve Satış Randevu Sistemini Uygulamaya Aldı

Gaziantep Ticaret Odası'nın şeker tedarikinde yaşanan sıkıntıları çözmek adına yaptığı girişimler sonucunda Türk Şeker, online pazarlama ve satış randevu sistemini uygulamaya aldı. Şeker kullanan işletmeler, Türk Şekerden ihtiyaçlarını online olarak karşılayabilecek ve nakliyesini kendisi yapabilecek. Ayrıca, kapasite raporu zorunluluğu da kalktı.

Gaziantep Ticaret Odasının şeker tedarikinde yaşanan sıkıntıları çözmek adına yaptığı girişimlerde olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu çerçevede Türk Şeker, online pazarlama ve satış randevu sistemini uygulamaya aldı.

Şeker tedarikinde uzun süredir sıkıntı yaşayan, ürünlerinde şeker kullanan gıda imalatçıları ve sanayiciler ile gıda toptancıları, ihtiyaçlarını Türk Şekerden karşılamak istediklerinde online pazarlama ve satış randevu sistemi üzerinden piyasa fiyatından, kredi kartı ile taksitli satın alabilecek ve nakliyesini kendisi yapabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, randevulu satış sistemini olumlu karşıladığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere piyasada uzun süredir şeker tedarikinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Üyelerimizin Türk Şekerden tedarik sürecinde günlük satış miktarlarının ihtiyacın çok altında kalması, işletmelere sınırlı arz yapılsa dahi zamanında teslimat yapılmaması, fiyat belirsizliği ve nakliyede bölge kooperatiflerinde sorunlar yaşadıklarını biliyorduk. Tedarik sürecindeki bu aksamalar ne yazık ki işletmelerin hem fiyatlama yapmasını hem de üretimlerini olumsuz etkiliyor. Öte yandan piyasada karaborsacılık oluşuyordu. Konuyu gerek sözlü gerekse yazılı olarak yetkililere defaten ilettik, gündeme taşıdık. Son olarak Gaziantep Ticaret Odası "Şekerli Ürünler, Meşrubat, Çikolata, Süt Ürünleri" ve "Gıda Toptancıları ve Her Türlü Toptan Ticaret" Meslek Komitelerimizin temsilcileri sektörde yaşanan sıkıntılar konusunda istişarelerde bulunmak üzere Türk Şeker Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Emekleri ve sürece sundukları katkı için değerli üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kapasite raporu zorunluluğu kalktı

Türk Şekerin şeker satışı için uygulamaya aldığı "Online Pazarlama ve Satış Randevu Sistemi" hakkında da bilgi veren Yıldırım, satın alma için kapasite raporu zorunluluğunun kalktığını söyledi.

Başkan Yıldırım, "İşletmelerimiz Türk Şekerden satın alma yapabilmek için kapasite raporlarını beyan etmek durumundaydı. Artık bu zorunluluk kalktı. Sistem üzerinden Türk Şekerin 14 fabrikasının satış takvimini görerek randevusunu alıp ödemesini ister kredi kartı ister banka havalesi ile yapabilecek ve randevu günü de malını teslim alabilecek. Sistem kredi kartı ile taksitli ödemeye imkan sağlarken bir diğer olumlu taraf da nakliyede satın aldığı şeker fabrikasının bulunduğu bölgedeki nakliye kooperatifi ile çalışmak zorunda olmaması. Sisteme göre bir işletme tek seferde en fazla Türk Şekerin günlük arzının yarısını satın alabilecek" diye konuştu.

Genel olarak sistemi olumlu karşıladıklarını, şeffaflık ve tedarik hızı noktasında işletmelere avantaj sağladığını belirten Tuncay Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP