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Türk Mobilya Sektörü İhracatta 7'nci Sıraya Yükseldi

Türk Mobilya Sektörü İhracatta 7'nci Sıraya Yükseldi
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Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türk mobilya sektörünün 4,5 milyar dolarlık ihracat ile en çok mobilya ihraç eden ülkeler sıralamasında 7'nci sıraya yükseldiğini açıkladı. Aktay, Türk mobilyalarının 200'ü aşkın ülkede kullanıldığını vurguladı.

Türkiye'nin mobilya ihracatı yapan ülkeler sıralamasında 7'nci sıraya yükseldiğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, "Türk mobilyaları 200'ü aşkın ülkede ev ve ofisleri süslüyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı iş birliği ile ATO'nun 27 No'lu Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi'nce Alım Heyeti Toplantısı düzenlendi. ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'ndaki toplantıda Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan iş insanları yer alırken, Ankara'dan mobilya sektörünün temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türk mobilya sektörünün başarılarına dikkat çekti. Mobilya sektörünün Türkiye'nin en köklü ve hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu kaydeden Aktay, "Yerli kaynak kullanımının en fazla olduğu sektörler arasında yer alan mobilya sektörü, markalaşmaya bağlı olarak yüksek katma değer üreten ve istihdama önemli katkı sağlayan gözbebeği sektörlerimizden biridir" ifadelerini kullandı. Aktay, Ar-Ge ve teknolojiyle güçlendirilmiş, özgün ve yenilikçi tasarımların sektörün rekabet gücünü de yükselttiğini söyledi. Mobilya sektöründeki iş birliği imkanlarını da değerlendiren Aktay, mobilya sektörünün gerçekleştirdiği 4,5 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'yi en çok mobilya ihraç eden ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselttiğini bildirdi. Aktay, "Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen Türk mobilyaları bugün 200'ü aşkın ülkede ev ve ofisleri süslüyor. 2002 yılında dünya mobilya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5 iken bugün bu oran yüzde 2,1'e çıktı. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartıyor" diye konuştu. Sektörün rekabet gücünün her geçen gün arttığını da dile getiren Aktay, 12 milyar dolarlık ihracat rakamına kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantının açılış programının ardından, yabancı ve yerli firmalar bire bir görüşmeler gerçekleştirerek iş bağlantıları kurdu. Toplantıda; ATO'nun 27 No'lu Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Murat Kopan, Komite Başkan Yardımcısı Yunus Altuntaş, Komite Üyesi Saadettin Ensoy ile sektör temsilcileri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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