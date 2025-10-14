Türk Mobilya Sektörü İhracatta 10 Kat Büyüdü

TİCARET Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Türk mobilya sektörü, zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan köklü bir gelişime sahip. Bu köklü miras, bugün yenilikçi tasarı ve ileri üretim teknikleriyle birleşerek, Türk mobilyasının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıyor. Sektörümüz son 23 yılda ihracatını 10 kat büyüterek yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştırırken, kilogram başına birim fiyatını da yüzde 63 oranında yükseltmeyi başardı" dedi.

53'üncü Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın da katıldığı törenle kapılarını açtı. 140 üretici firmanın, yeni sezonun trendlerini ve yeni modellerini 18 Ekim'e kadar sergileyeceği fuarın, İnegöl mobilyasının kalitesine ve İnegöl'ün üretim gücüne dikkat çektiğini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Dayanıklılığın estetik yapısı ve işlevselliği ile öne çıkan Türk mobilyasının, daha geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir platform olan bu fuarın, sektörümüzün tasarım gücünü ve vizyonunu bir kez daha ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Tasarım ve inovasyonun yanı sıra sürdürülebilirlik ve dekorasyonunu odağına alan bu fuarımızın, sektörümüze yeni iş birlikleri, yeni pazarlar ve yeni başarı hikayeleri kazandırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'İNEGÖL MOBİLYASI DÜNYADA MARKA KONUMUNA ULAŞTI'

Mobilya sektöründeki ihracat rakamlarına ve İnegöl mobilyasının sektördeki konumuna dikkat çeken Ağar, şunları söyledi:

"Mobilya sektörümüz, güçlü üretim kapasitesiyle ekonomimize önemli katma değer sağlamakla kalmıyor, geniş istihdam olanakları yaratarak, ekonomik açıdan da kritik bir önemi sürdürüyor. Türk mobilya sektörü, zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan köklü bir gelişime sahip. Bu köklü miras, bugün yenilikçi tasarı ve ileri üretim teknikleriyle birleşerek, Türk mobilyasının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıyor. Sektörümüz son 23 yılda ihracatını 10 kat büyüterek yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştırırken, kilogram başına birim fiyatını da yüzde 63 oranında yükseltmeyi başardı. İnegöl'de mobilyacılığın tarihi 20'nci yüzyılın başlarına denk gelmekle birlikte, 1943 yılında yapılan ilk fabrikasyon girişimiyle, mobilya imalatında bir merkez haline geldi. Yıllar içinde gerek üretim kapasitesi gerekse tasarım gücündeki ilerlemeler sayesinde, İnegöl, mobilya sektöründe sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada marka konumuna ulaştı. Mobilya sektörümüzün öncülerinden biri olan İnegöl, bugün yalnızca büyük bir üretim üssü değil, aynı zamanda Türk mobilyasının tasarımı kalite ve marka ile bütünleştiği vitrindir. Uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ve sağlam işçiliğiyle öne çıkan İnegöl mobilyası, fonksiyonellik ve dayanıklılığı esas alan ürün sayesinde hem iç pazarda hem yurt dışında tercih edilirliğe sahip."

'11 URGE PROJESİNDEN 7'Sİ TAMAMLANDI'

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı fuarlar kapsamında mobilya, kağıt ve orman ürünlerine yönelik, 2024 yılında 26 ülkede 56 fuarı, 2025 yılında ise bugüne kadar 37 ülkede 72 fuarı destek kapsamına aldık. Bu noktada İnegöl'de de destek kapsamına aldığımız 11 URGE projesinden 7'sinin tamamlandığını, 4'ünün ise halihazırda aktif olarak devam ettiğini buradan belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.