Türk Hava Yolları'ndan Sefer Sayısında Rekor

Türk Hava Yolları'ndan Sefer Sayısında Rekor
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Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı'nın son günü 1369 sefer yaparak en yüksek sefer sayısı rekorunu kırdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden bu başarıyı duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nın son günü olan bugün yapacağı planlı 1369 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Maşallah diyelim! Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK(THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arefe günü 1292 sefer idi. Türkiye'ye büyüyor. THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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