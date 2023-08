Türk Harb-İş Sendikası Üyeleri Ücret Protestosu Yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı askeri fabrikalarda ve tersanelerde çalışanların ücretlerini Kartal Meydanı'nda protesto etti. Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, "Türk Harb-İş Sendikası'nın ülke savunmasına hizmet veren işçileri, hak ettiği değeri görmek ve emeğinin karşılığında alacağı ücretle geçinebilmek istiyor; ailesini daha iyi koşullarda yaşatabilmek, çocuklarına sağlam bir gelecek sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerini temin edebilmek istiyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı askeri fabrikalarda ve tersanelerde çalışanlarının ücret talepleriyle ilgili Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi üyeleri, bugün Kartal Meydanı'nda açıklama yaptı. "İğneden ipliğe her şeye zam, kamu işçisine gam. İnsan onuruna yakışır zam istiyoruz", "Kiralar ödenemez oldu" ve "Geçinemiyoruz TÜİK. Senin marketin nerede" yazılı pankartlar açılan eylemde, "TÜİK, sayende fakirleştik", "Tükendik, yeter, geçinemiyoruz" ve "Kamu işçisi işler acısı" yazılı dövizler taşındı.

"İnsanca ücret, vergide adalet" ve "Savunma işçisi, vatan bekçisi" sloganlarının atıldığı eylemde işçiler, su dolu bir leğenin içine kağıttan gemiler bırakarak ücretlerini protesto etti. Üyeler adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"GELİR VERGİSİYLE BELİMİZ BÜKÜLMEKTE: Enflasyonun önlenemeyen yükselişi ile hayat pahalılığının her geçen gün çalışanın belini biraz daha bükmesi, 9 Mayıs 2023 tarihinde hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonları arasında varılan mutabakatla ücretlere yapılan zamların bu pahalılık karşısında daha çalışanın eline geçmeden eriyip gitmesi, değerinin çok çok üstünde ev kiraları, marketlerde her gün değişen fiyat etiketleri, son üç ayda iki katına çıkan akaryakıt fiyatları sebebiyle hayatımızın her alanında zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetlere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Zorunlu ihtiyaçlarına bile ulaşmakta güçlük çeken çalışanlar, sosyal yaşantısını bir kenara koyup günlük yaşantısını idame ettirebilmenin sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu zor koşullar içinde geçinebilmenin en azından gününü kurtarabilmenin hesabını yapan kamu işçisinin bir de gelir vergisi yüküyle beli bükülmekte, yetersiz kalan zamların erimesi yetmezmiş gibi normal ücretinin de her ay bir öncekinden daha düşük hale gelmesiyle hesap kitap yapamaz duruma gelmiştir.

ÜCRETLER, ÖZEL SEKTÖRÜN ALTINDA KALDI: Ülkemizin savunma ve güvenliğine hizmet veren Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, nitelikli ve tecrübeli iş gücünü, gece-gündüz demeden ortaya koyarak vatan savunmasına verdiği hizmetin karşılığını ne yazık ki alamamaktadır. Enflasyon yükü altında her geçen gün biraz daha ezilen savunma ve güvenlik işçisinin aldığı ücret, özel sektörde ve vakıf işletmelerinde çalışan emsallerinin altında kalmış, bu durum özel sektörü daha cazip hale getirerek nitelikli iş gücünün kamudan özele doğru kaymasına sebep olmaya başlamıştır. Daha vahim olan ise milli savunmamızın bel kemiği olan iş yerlerimizde çalışan kardeşlerimize, çeşitli aracı ve vesilelerle yurtdışından iş teklifi ve talepleri gelmekte olup ülkemizde yıllardır dillendirilen beyin göçüne de yenileri eklenmektedir.

YENİ BİR DÜZENLEME TALEP EDİYORUZ: Türk Harb-İş Sendikası'nın ülke savunmasına hizmet veren işçileri, hak ettiği değeri görmek ve emeğinin karşılığında alacağı ücretle geçinebilmek istiyor; ailesini daha iyi koşullarda yaşatabilmek, çocuklarına sağlam bir gelecek sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerini temin edebilmek istiyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Savunma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımıza sesleniyoruz. Arkadaşlarımızın ücret ve diğer özlük haklarının bir an önce gözden geçirilmesini, çalışandan kesilen verginin yüzde 15'te sabitlenerek üstünün kamu işvereni tarafından karşılanmasını, enflasyona yenik düşen ücretlerin yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."

BORDRO YAKTILAR

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, meydanda maaş bordrolarını yakarak tepkilerini gösterdiler.