Türk Eğitim-Sen'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

Türk Eğitim-Sen, tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Temel Eğitim, Ortaöğretim), Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, İlkokul Matematik, İlkokul Türkçe, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi, Ortaokul Matematik, Ortaokul Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Temel Eğitim, Ortaöğretim), Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı derslerini kapsayan 21 program ile ilgili öneri ve görüşler masaya yatırılacak.

Çalıştayın açılış programı çerçevesinde konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında, ortak noktalarının güçlü ve adil bir eğitim sistemine sahip olmaları olduğunu söyledi. Geylan, eğitime yapılan her yatırımın, ülkelerin insan kaynağını güçlendirerek hem ekonomik hem sosyal kalkınmayı beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Geylan, Çalıştayda ele alınacak ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' öğretim programlarının, eğitim sisteminin geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini de ifade ederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni her zaman içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi açısından değerlendirdiklerini aktardı.

Türk Eğitim-Sen olarak ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içeriği, kazanımları, hazırlanacak eğitim materyalleri ve uygulama esaslarıyla ilgili olarak hem sahadan gelen verileri hem de bilimsel değerlendirmeleri bir araya getirdiklerini söyleyen Geylan, mevcut verileri de 5 Mayıs 2024 tarihinde kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırladıklarını aktardı.

Raporla yüzlerce eğitim çalışanının sahadan bildirdiği sorunları veriye dönüştürerek somutlaştırdıklarını da işaret eden Geylan, raporun yalnızca eleştiri değil; çözüm odaklı öneriler de sunan, geleceğe dönük stratejik bir doküman olduğunu belirtti.

"Raporlar TBMM, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılacaktır"

Geylan, düzenlenen çalıştayın, bu sürecin doğal bir devamı olduğunu da söyleyerek, "2025 yılı başı itibariyle başlayan süreçle birlikte sonuç raporlarının değerlendirileceği bu çalıştay öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen il ve bölge bazlı çalıştaylarda öğretmenlerimiz, alan uzmanları ve sendikamız temsilcileri bir araya gelerek hem mevcut programları değerlendirmiş hem de önerilerini rapor haline getirmiştir. Bu raporlar, Genel Merkezimizde kurulan değerlendirme komisyonları tarafından analiz edilerek birleştirilmiş ve şimdi de siz değerli katılımcıların nihai değerlendirmesine sunulacaktır. Çalıştayımızda elde edilecek bulgular ve öneriler, bir sonuç raporu haline getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere TBMM, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmenlerimiz birçok yeni iş yüküyle karşı karşıyadır"

Amaçlarının körü körüne eleştirmek olmadığını sürece katkı sunmak ve eksikleri göstermek olduğunu söyleyen Geylan, "Saha verileri ve raporlarımız göstermektedir ki tarih, matematik, hayat bilgisi, din kültürü gibi pek çok alanda hem kazanım hem uygulama hem de içerik açısından bazı değiştirilmesi, eklenmesi, bağlaştırılması gereken alanlar olduğu görülmektedir. Özellikle ülkemizin kurucu değerleri ile ilgili olarak ilave edilmesi gereken alanların olduğu açıkça görülmektedir. Bunların yanında yeni program ile özellikle Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve gelecekte yabancı dil öğretmenlerine yönelik ölçme değerlendirme yükü son derece artmıştır. Öğretmenlerimiz bir yandan müfredata uygun ders planları hazırlarken diğer yandan yazılı sınav, etkinlik değerlendirmesi, metin çözümlemeleri, gelişim raporları ve analiz tabloları gibi birçok yeni iş yüküyle karşı karşıyadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Teşkilatlarımızdan gelen her ses bizim için kıymetlidir"

Türk Eğitim-Sen olarak, yalnızca bir sendika değil Türk milletinin çocuklarının daha iyi bir geleceğe ulaşması için mücadele eden vicdani bir kuruluş olduklarını söyleyen Geylan, "Ülkemizden, üyelerimizden ve teşkilatlarımızdan gelen her ses bizim için kıymetlidir. Her mesaj bir emanet, her talep bir sorumluluktur. Biz, eğitim çalışanlarının haklarını savunurken aynı zamanda öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almasını da savunuyoruz. Çünkü biz, öğretmenine kıymet veren bir ülkenin geleceğinin emin ellerde olduğuna inanıyoruz. İnanıyorum ki, bugün burada, milletimizin maarif davası için ortak aklı inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Çalıştay kapsamında 17 komisyon ve her ders için ayrı ayrı 22 ders ekseninde detaylı analizler yapılacaktır"

Her çocuğun Türkçeyi en güzel şekilde konuştuğu, milli değerleri içselleştirdiği bir eğitim sistemi hayali kurduklarının altını çizen Geylan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerlendirme ve İzleme Çalıştayı kapsamında 17 komisyon ve her ders için ayrı ayrı 22 ders ekseninde detaylı analizler yapılacaktır. Bu çerçevede, ilgili ders programları, ders kitaplarının içerikleri ve etkinlikleri titizlikle incelenecek; ölçme ve değerlendirme yaklaşımları mercek altına alınacaktır. Komisyonlar, müfredatın ön plana çıkarılması gereken güçlü yönleriyle birlikte geliştirilmesi elzem alanları belirleyecek; özellikle ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki aksaklıkları ortaya koyarak çözüm önerileri sunacaktır. Aynı zamanda, ders kitapları da değerlendirilecek, içeriklerin milli değerler ve kültürel birikim çerçevesinde öğrencilere aktarılma biçimi ayrıntılı şekilde tartışılacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA