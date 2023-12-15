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Türk Dünyası İş Kadınlarından KKTC'ye çıkartma

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Türk Dili Konuşan Ülkeler Kadınlar Birliği ve Özbek Kadın Hakları Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyaret, Türk dünyası kadınlarının iş birliği ve dayanışma imkanlarını artırmaya dönük bir dizi görüşmeye zemin oldu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kadınlar Birliği ve Özbek Kadın Hakları Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyaret, Türk dünyası kadınlarının iş birliği ve dayanışma imkanlarını artırmaya dönük bir dizi görüşmeye zemin oldu.

Ziyaret kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Töre, Türk kadınlar birliğinin kurulmasının önemli bir hedef ve ideal olduğunu belirterek, heyet üyelerini tebrik etti. KKTC Meclis Başkanı, farklı coğrafyalarda yaşansa da tek millet olunduğunu hatırlatarak, "Bunu reddetmek, milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemek anlamına gelir. Birlikte ağlayacağız, birlikte sevineceğiz" dedi.

Kıbrıs, Hocalı ve Bosna'da yaşanan katliamları hatırlatan Töre, konuşmasının sonunda Türk birliğine inandığını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Türk dünyası iş kadınları ziyaret kapsamında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarı, KKTC Şehit ve Gazi Derneği, Barbarlık Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ettiler. Türk iş kadınları daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf sergisine katıldılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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