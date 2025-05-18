Türk Arap Atı Tayları 19 Haziran'da Açık Artırmada Satışa Sunulacak

Türk Arap Atı Tayları 19 Haziran'da Açık Artırmada Satışa Sunulacak
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Türkiye'nin atçılık camiasında önemli bir yere sahip olan Baba Mevlüt'ün tayları, 19 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenecek açık artırmayla satışa çıkıyor. 1,5 ila 2,5 yaşları arasında 60 safkan tayın alıcıları ile buluşması bekleniyor.

Türkiye'de atçılık ve yarış camiasının yakından bildiği, bir döneme damga vuran ve yavruları büyük şampiyonluklar kazanan Türk Arap atı Caş'ın torunları, sahibine ve TİGEM'e milyonlarca lira kazandıran Baba Mevlüt'ün oğullarının aralarında bulunduğu 60 tay, 19 Haziran'da açık artırmayla satışa sunulacak.

1930'lu yıllardan bu yana Arap atı yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesi, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Atçılık ve yarış camiasından ilgililer, 19 Haziran'da yapılacak Türk Arap koşu tayı açık artırma satışında podyuma çıkacak atları görme ve beğendiklerini maddi durumları ölçüsünde alma fırsatı bulacak.

Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, 19 Haziran'da saat 13.00'te 60 başlık safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"1,5 ila 2,5 yaşları arasındaki taylarımızın 32'si dişi 28'i erkek olacak. Atçılık ve yarış camiası tarafından iyi bilinen Baba Mevlüt, Özhaber, Sonalp, Berksoy, Oğuzboylu, Altıncıhis ve Enderefe gibi hipodrom hayatları şampiyonluklarla geçmiş aygırlarımızın tayları satışa sunulacak. Büyük kısmını Baba Mevlüt'ün tayları oluşturuyor."

Baba Mevlüt'ün bilinen en meşhur aygır Caş'ın Türkiye'de yaşayan en önemli yavrusu konumunda olduğuna dikkati çeken Yağlıcı, "Bundan dolayı hem kendisinin hayatı başarılarla geçtiği için hem babasının hayatı büyük bir aygır olduğu için Baba Mevlüt'ün tayları daha büyük rağbet görüyor" dedi.

Yağlıcı, geçen yıl Karacabey Tarım İşletmesinde satışa sunulan tayların 3 milyon 100 bin liraya varan fiyatlardan alıcı bulduğunu vurgulayarak, "Satılan atın fiyatını belirleyen en önemli kriter tayın orijinidir. Ana baba geçmişi, koşan kardeşinin performansının iyi olup olmaması satışa sunulacak tayın değerini belirliyor. Atın ortopedik fiziksel durumu da fiyatı etkiliyor. Geçen yıl Baba Mevlüt'ün taylarının en pahalısını 2 milyon 550 bin liraya satmıştık. Bu yıl da çok ilgi bekliyoruz. Camia tarafından 19 Haziran büyük merakla bekleniyor" diye konuştu.

Satışa sunulan tayların 1,5 ile 2,5 yaşlarında olduğunu belirten Yağlıcı, "1,5 yaşındaki atlara 1,5 yıl, 2,5 yaşındakilere ise 6 ay bakım yapıyor satın alanlar. 2,5 yaşından sonra 6 ay biniş eğitimi verilir. Bu sürede hipodromda koşacak duruma gelirler ve 3 yaşından sonra koşu hayatı başlar" ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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