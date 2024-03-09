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Tunceli'de kurulan tesiste çalışan kadınlar meyve ve sebze kurutarak kazanç sağlıyor

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Tunceli'de İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında kurulan tesiste çalışan 11 kadın, kurutulmuş meyve ve sebzeleri satarak gelir elde ediyor. Kadınlar, doğal ve organik ürünler üretiyor ve ilerleyen dönemlerde satış noktaları belirlemeyi hedefliyor.

Tunceli'de kurulan tesiste çalışan 11 kadın, belirli aralıklarla ürettikleri kurutulmuş meyve ve sebzeleri satarak kazanç sağlıyor.

Kentte kadınlara istihdam sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022'de çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansına "Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi" sunuldu.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması ve 1 milyon 938 bin 420 lira destek almaya hak kazanmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki tek katlı atıl bir bina, meyve sebze kurutma ve istiridye mantarı üretim tesisine dönüştürüldü.

Gerekli başvuruların ardından eğitimden geçen 11 kadın, Tunceli Üreten Kadınlar Kooperatifini kurarak yaklaşık 4 ay önce tesiste çalışmaya başladı.

Birçok meyvenin kurusu yapılıyor

Haftanın belirli günlerinde iş yerine gelen kadınlar, ilk olarak elma, armut, mandalina, portakal, kivi, muz, cennet hurması, kavun, ananas, greyfurt ve pancar gibi meyveleri bol suyla yıkayıp atıklardan temizliyor.

Ürünleri makine yardımıyla dilimleyen kadınlar, daha sonra meyve parçalarını fırında yaklaşık 8 saat kurutmaya bırakıyor.

İyice neminden arındırılan ve katkı maddesi kullanılmayan meyve kuruları, paketlenerek satışa sunuluyor. Kadınlar belirli dönemlerde de tesisin bir alanında istiridye mantarı yetiştiriyor.

"İlerleyen dönemlerde bazı satış noktaları belirleyeceğiz"

Tesiste çalışan Özlem Dinlergüler Topaç, AA muhabirine, meyve kurutma ve istiridye mantarı üretimiyle ilgili eğitimler aldıklarını söyledi.

Çalışma hayatına başladığı için mutlu olduğunu belirten Topaç, şöyle konuştu:

"Meyve sebze kurutma işlemi uzun bir süreç ve yaklaşık 8 saat sürüyor. Bu süreçte meyvelerimiz hiçbir şekilde besin değerini kaybetmiyor ve sadece nemini alıyoruz. Ürünlerde tatlandırma yapmayıp doğal haliyle kurutuyoruz ve gayet organikler. Kadın olarak bu üretimin içesinde bulunmak güzel bir duygu çünkü üretmek kadınların işi diyorum, 'her yerde varız' demek istiyoruz. Arkadaşlarımızla güzel bir ortamda çalışıyoruz, eğlenceli geçiyor. Satışlarımızı üretim tesisinde satıyoruz ve zaman zaman stantlar açıyoruz. İlerleyen dönemlerde bazı satış noktaları belirleyeceğiz."

"Tesisi büyüttükçe kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Yüksel Leyla Tan ise Tunceli'de kadınların çalışabileceği iş alanlarının kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki kadınların genellikle mevsimlik işlerde çalıştığını anlatan Tan, "Bu tesisi büyüttükçe kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyoruz. Tunceli kadınları gerçekten güçlüler ve her şeyin üstesinden gelebilirler. Öncelikle Vali Bey'e, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, SOGEB'e ve Fırat Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ederiz. Çünkü üzerimizde çok büyük emekleri var ve her şekilde yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Meral Boy da kadının gücü, emeği ve dayanışmasıyla üretime yoğunlaştıklarını belirtti.

Boy, tesis sayesinde ev ortamından uzaklaştığını anlatarak, "Çalışmaya başladıktan sonra aileme ekonomik olarak katkı sundum ve daha güçlendik. Yapmaya zorlandığımız şeyleri artık beraber kolayca yapıp daha güçlü bir aile ortamı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülçin Atan da tesiste çalışarak ekonomik anlamda ailesine katkı sunduğunu vurguladı.

Atan, "Meyve kurularının lezzetinin çok hoş olduğuyla ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizim ürünlerimizde kesinlikle şeker ya da herhangi bir katkı maddesi yok." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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