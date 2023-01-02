Tüm Türkiye'nin gözü enflasyon rakamlarında! Memur ve emekli zammının belli olmasına saatler kaldı

Memur ve emekli alacağı zammı öğrenmek için 2022'nin aralık ayı enflasyon enflasyon rakamlarına kilitlendi. TÜİK tarafından bu sabah açıklanacak veriyle her iki grubun da maaş zammı netlik kazanacak. Enflasyon rakamlarına refah payının da eklenmesi bekleniyor. İşte memur ve emekli için 3 farklı zam senaryosu.

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Bu sebeple tüm gözler bu sabah açıklanacak 2022'nin son enflasyon verisinde.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE KADAR?

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıkmıştı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR

TÜİK tarafından bugün saat 10'da açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 66,8 olması bekleniyor.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Derece 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL

Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL

Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 17

Yüzde 30 zam: 20 bin 602

Yüzde 40 zam: 22 bin 187

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.