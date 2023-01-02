Tüm Türkiye'nin gözü enflasyon rakamlarında! Memur ve emekli zammının belli olmasına saatler kaldı
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Memur ve emekli alacağı zammı öğrenmek için 2022'nin aralık ayı enflasyon enflasyon rakamlarına kilitlendi. TÜİK tarafından bu sabah açıklanacak veriyle her iki grubun da maaş zammı netlik kazanacak. Enflasyon rakamlarına refah payının da eklenmesi bekleniyor. İşte memur ve emekli için 3 farklı zam senaryosu.
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Bu sebeple tüm gözler bu sabah açıklanacak 2022'nin son enflasyon verisinde.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıkmıştı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
TÜİK tarafından bugün saat 10'da açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.
AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.
Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 66,8 olması bekleniyor.
Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.
- Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
- Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
- Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
- Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.
- Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
- Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
- Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
- Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
- Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
- Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
- Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
- Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
- Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
- Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
- Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
- Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
- Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
- Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
- Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
- Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
- Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
- Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
- Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 18 bin 582
- Yüzde 30 zam: 20 bin 130
- Yüzde 40 zam: 21 bin 679
- Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 19 bin 446
- Yüzde 30 zam: 21 bin 66
- Yüzde 40 zam: 22 bin 687
- Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
- Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
- Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
- Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
- Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
- Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
- Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
- Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
- Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
- Yüzde 40 zam: 36 bin 377
- Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL
- Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL
- Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
- Yüzde 20 zam: 19 bin 17
- Yüzde 30 zam: 20 bin 602
- Yüzde 40 zam: 22 bin 187
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.