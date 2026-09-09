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TÜİK: İnşaat maliyet endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 28,33 arttı

TÜİK: İnşaat maliyet endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 28,33 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksinin temmuz ayında yıllık yüzde 28,33 arttığını açıkladı. Aynı dönemde malzeme endeksi yüzde 27,34, işçilik endeksi ise yüzde 30,19 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksinin temmuz ayında yıllık yüzde 28,33 arttığını açıkladı. Aynı dönemde malzeme endeksi yüzde 27,34, işçilik endeksi ise yüzde 30,19 arttı.

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı. Aynı dönemde malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,28, işçilik endeksi yüzde 0,92 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,13, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 8,37 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,34, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,38 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı.

Bu grupta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26,50, işçilik endeksi yüzde 31,65 yükseldi.

Kaynak: ANKA
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