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TÜİK Eylül Verilerini Açıkladı: Tavuk Eti Üretimi Düştü, Süt ve Yumurtada Artış

TÜİK Eylül Verilerini Açıkladı: Tavuk Eti Üretimi Düştü, Süt ve Yumurtada Artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde tavuk eti üretiminin azaldığını, ancak yumurta ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre artış gösterirken, inek sütü miktarında da yıl bazında artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde aylık tavuk eti üretiminin azaldığını, yumurta ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 10, tavuk eti üretimi yüzde 11,8, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9, tavuk eti üretimi yüzde 6,3, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında azalarak 903 bin 509 ton oldu. İçme sütü üretimi, bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9, ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,6, ayran üretimi yüzde 9,2, yoğurt üretimi yüzde 0,9, içme sütü üretimi yüzde 7,2, tereyağı üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2, ayran üretimi yüzde 12,9, yoğurt üretimi yüzde 7,2, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı üretimi yüzde 11,9 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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