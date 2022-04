TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Ülkenin geleceğini şekillendirecek olan Z kuşağına emek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Serkan Can Zengin, onların iş hayatına girişinden, entegre olmalarından, onlardan neler beklendiği ve nasıl fark oluşturacakları konuları üzerinde dururken, TÜGİAD olarak iş dünyası ve öğrenciler arasında köprü görevi gördüklerini belirtti.

35. üniversite konferansını tamamladı

Davet edildiği her üniversiteye gönüllü olarak giden TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin, verdiği konferanslarına Yalova Üniversitesi ile devam etti. Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek 35. üniversite konferansını tamamladı.

"İş dünyası ve üniversiteler iş birliği yapmalı "

Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Harvard Üniversitesi'nden Dr. Tony Wagner'ın ortaya koyduğu "21. Yüzyıl Becerileri"ni üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile paylaştı. Üniversitelerin iş dünyası ile işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade eden Zengin, "Öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlayarak yetiştirmeliyiz. Bu ancak üniversitelerle yapacağımız projeler ve etkinliklerle olabilir. Z kuşağının yetişmesi bizim önem verdiğimiz konuların başında geliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

