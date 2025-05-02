TÜGİAD'dan Genç Girişimcilere Küresel Ticaret Vurgusu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinin (TÜGİAD) ünlü iş insanlarını ağırladığı "Liderlik Felsefesi Üzerine İkili Sohbetler" serisinin ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, serinin ikinci oturumu, "Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu" kitabının yazarı Deniz Başıbüyük'ün moderatörlüğünde TÜGİAD Genel Merkez Binası'nda yapıldı.

Etkinliğe konuk olarak, 1998-2000 yılları arasında TÜGİAD 7. Dönem Başkanlığı görevini yürüten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, genç girişimciler için uluslararası iş yapmanın önemini vurgulayarak, TÜGİAD'ın saygın, bilgili ve eğitimli iş insanlarını bünyesinde barındıran bir kuruluş olduğunu belirtti.

Oturumda Akın, "Artık yerli ve milli iş insanına değil, yerli ve milli duruşunu koruyarak uluslararası iş yapabilen girişimcilere ihtiyacımız var. Dünyaya açılmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

TÜGİAD gibi derneklerin, kamusal kaynaklarla değil, üyelerinin katkısıyla ayakta durduklarının altını çizen Akın, aidat konusuna dikkati çekti.

Türk iş dünyasının Çin ve Hindistan konusuna önem vermesi gerektiğini aktaran Akın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan sonra dünyanın ekonomik ekseni kayıyor. Yani artık ABD'den Çin ile Hindistan'a, yani doğuya doğru kayıyor. Çünkü nüfus orada. Nüfusun olduğu yerde ekonomik büyüklük olur. Doğru yönetildiği zaman bu kaçınılmazdır. ABD gerçeği var, ancak nüfusun ve medeniyetin beşiğinin Çin'de olduğunu unutmamak gerek. ABD, Çin ile bir ekonomi savaşına girerek bunu dünyaya ilan etti. Dolayısıyla bizim tarafımızın aslında daha çok Çin, Hindistan, Endonezya yani doğu olması gerekir. Şu anda dijital dünya ABD'de ileri, ama Çin kısa zaman içerisinde liderliği ele geçirecek gibi görünüyor. Onun için siz şimdiden yerinizi alın."

Akın, TÜGİAD üyesi genç iş insanlarına Orta Asya'nın ticari ilişkiler açısından büyük potansiyele sahip olduğunu, ancak bölgedeki bürokratik engellerin, finans sistemindeki aksaklıkların ve ticaret hukuku eksikliklerinin risk oluşturduğunu kaydetti.

Birçok girişimcinin bu bölgede başarılı olduğunu, bazılarının da kayıplar yaşadığını bildiren Akın, dengeyi koruyarak dikkatli şekilde bölgeye adım atmanın önemine işaret etti.

-TÜGİAD'dan küresel büyüme

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım ise Türkiye'nin genç iş insanlarının dünyadaki temsili için çalıştıklarını belirterek, 6-12 Nisan tarihlerinde Pekin'de kurdukları TÜGİAD Çin Merkezi'nin, genç girişimcilerin sermayeye ulaşmaları, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklık kurmaları ve Çin pazarına daha sağlıklı adımlarla girmeleri için önemli bir köprü olacağı açıklamasını yaptı.

Yurt dışı temsilcilik modelinden şubeleşmeye geçtiklerini vurgulayan Yıldırım, TÜGİAD'ın diğer uluslararası projeleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Türk devletleriyle federasyon modeli için 8 aydır süren çalışmalar kapsamında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan ile önemli bir aşamaya geldik. Bu yıl içinde TÜGİAD'ın kurucu olduğu bir federasyon yapısını hayata geçirerek, üyelerimize yeni iş imkanları ve işbirliği olanakları yaratmak istiyoruz. ABD Ticaret Odası ile ön kabul sürecini tamamladık, TÜGİAD olarak 2 ay içerisinde buradaki üyeliğimiz hayat bulabilir. ABD içinde tanımlı bir STK olarak kabul edileceğiz. Çalışmalarımızı planlarımız dahilinde tamamlayabilirsek bu yıl içinde ABD'deki şubemizi de açmayı hedefliyoruz. Balkanlar'da da İstanbul, Bosna veya Sırbistan merkezli bir konfederasyon kurmak üzere çalışmalar yürütüyoruz."

Söyleşinin ardından TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, Hamdi Akın'ın TÜGİAD'a üyelik formu ve Akın'ın başkanlığı döneminde YES For Europe'a katılma kararının örneği ile dönem fotoğraflarından oluşan bir hediye takdim etti.