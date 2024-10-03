Ev ve işyeri kira zam oranı belli oldu: Yüzde 63,47

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 97,87 ile konut grubunda oldu. Enflasyon oranıyla doğru orantılı olarak belirlenen ev ve konuttaki kira artış oranı yüzde 63,47 olmuş oldu. Geçen ay zam oranı yüzde 64.91 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de eylül bir önceki aya oranla yüzde 2,97, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim olarak hesaplandı.

KONUT ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,6 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut olarak belirlendi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6'sının endeksinde değişim olmadı, 110'unun endeksinde ise artış görüldü. Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 2,97 49,38 Gıda ve alkolsüz içecekler 2,48 43,72 Alkollü içecekler ve tütün 4,16 52,35 Giyim ve ayakkabı 3,63 30,7 Konut 3,86 97,87 Ev eşyası 1,98 40,29 Sağlık 1,51 50,7 Ulaştırma 2,44 26,6 Haberleşme -0,88 36,64 Eğlence ve kültür 2,35 43,96 Eğitim 14,21 93,59 Lokanta ve oteller 2,72 65,41 Çeşitli mal ve hizmetler 3,25 46,69

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,84 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 51,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle: