TTK'ya 2 bin işçi alımında yüz yüze başvuru olmayacak

Zonguldak İş-Kur İl Müdürü Okan Şentürk, 25 Eylül'de başlayacak olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı başvurularının İş-Kur İl Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Müdürlüğünde yüz yüze başvuru alınmayacağını açıkladı.

Zonguldak İş-Kur İl Müdürü Okan Şentürk, 25 Eylül'de başlayacak olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı başvurularının İş-Kur İl Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Müdürlüğünde yüz yüze başvuru alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan günü Karadeniz doğal gazının devreye alınması töreninde verdiği 2 bin madenci alımında süreç başlıyor. 25 Eylül itibariyle başlayan başvurulan 29 Eylül günü sona erecek. Başvurular ise Alo 170 ve İş-Kur'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Yüz yüze başvurunun yapılmayacağını ifade eden İl Müdürü Okan Şentürk, " Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne alınacak 2 bin kişinin 1500 kişisi Zonguldak'a, 400 kişisi Bartın'a, 100 kişide Karabük'ün Yenice İlçesine alınacak olup 35 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Başvurular 29 Ekim Cuma günü de sona erecek. Başvuracak olan kişilerin ilçelerin gelmelerine gerek kalmadan Alo 170 iletişim hattından İş-Kur E-Şube üzerinden başvurularını yapabilecekler. İl Müdürlüklerimize Karadeniz Ereğli müdürlüklerimize manuel fiziksel olarak başvuru gerek kalmadan işlemlerini 3 ilimizde de gerçekleştireceklerdir. Bu yönde vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hiç bir sıkıntı yaşamadan sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler" dedi.

Başvuruların Alo 170 ve İş Kur internet sitesi üzerinden yapılacağını ifade eden Şentürk, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığının daha önce alımları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığının alımları oldu. Belirtilen başvuru hatları üzerinden başvurular yapıldı. Burada da Türkiye genelinde ki başvurularda yoğunluk yaşanmadan herhangi bir mağduriyet yaşanmadığı gibi yapılacak başvurularda da Alo 170 ve internet üzerinden yapılacak başvurularda da sıkıntı yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK