KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Aralık Ayı Çalışmalarını Değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, geçen yılın Aralık ayında yapılan çalışmalar ve hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Aralık ayında meclis toplantılarında Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'yi ağırladıklarını; şehrin ekonomisi, belediye çalışmaları, trafik ve emniyet konuları hakkında istişare fırsatı bulduklarını ifade eden Çapraz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KTSO ve Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği iş birliğinde ülkede ilk defa açılan Haddecilik-İzabe Bölümü öğrencilerinin 2023-2024 öğretim yılındaki ilk fabrika sahası teknik gezilerine başladığını belirtti.

Firma mühendisleri ve bölüm öğretmenleri nezaretinde yapılan teknik gezilerde öğrencilere üretim süreçleri, üretilen ürünler ve çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgilendirmede bulunulduğunu ifade eden Çapraz, "Öğrenciler okulda gördükleri teorik eğitimin yanı sıra demir çelik üretimini de fiilen fabrika sahasında görerek işleyişi yerinde inceledi. Teknik gezilere programa dahil olan firma ziyaretleri ile devam edilecektir. Karabük TSO olarak iş birliğinde bulunan kurumlara ve firmalara verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine bu çerçevede, ilimizin önde gelen firmalarının destekleriyle Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan Bilgisayar Laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirdik. Ülkemizin ilk ağır sanayi kuruluşu Demir ve Çelik Fabrikasının Karabük'te temellerinin atılışı ile birlikte zaman içerisinde fabrikanın ürünlerini işlemek üzere Haddehaneler kurulmuştur. Ülkemizin imarına, sanayisine hizmet eden haddehaneler aynı zamanda bir okul, bir eğitim yuvası olarak da hizmet vermiştir. İlimiz haddehanelerinde yetişen mühendisler, ustabaşılar ve işçiler memleketin dört bir yanında demir çelik sektöründe fabrikalarda görev almış, aranan kalifiye elemanlar olmuştur. Kısacası Karabük bu sektörde bir marka olmuştur. Nitelikli çalışan kaynağını oluşturmak amacıyla ve yeni açılan bir bölüm olması nedeniyle eğitim ihtiyaçları hızlı bir şekilde giderilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin bir bölümü de firmalarımızın fabrikalarında devam ettirilmektedir" dedi.

KDV mevzuatı ve torba yasa hakkında istişaresi

Batı Karadeniz Bölge Odaları İstişare Toplantısının KTSO ev sahipliğinde gerçekleştiğini hatırlatan Çapraz, toplantıda TOBB akreditasyon yeni standart maddeleri ve personel uygulamaları arasındaki kıyaslamaların yapıldı, ayrıca muhasebe uygulamaları, bütçe ve mevzuat konularının görüşüldüğünü kaydetti. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığını, toplantıda; gerçekleştirilen faaliyetler, planlanan faaliyetler, AB ve Türkiye-AB ilişkilerinde güncel gelişmeler ve İKV yayınlarının görüşüldüğünü aktaran Çapraz, "Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve SMMMO Başkan Yardımcısı Selahattin Arıca ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ziyarette bulunduk. Ziyarette, KDV mevzuatı ve torba yasa hakkında istişarede bulunduk. Vergisini düzenli ödeyenlere yönelik uygulanan indirimde de prosedürlerin azaltılmasını istedik. İşini düzgün yapan firmalarımızın KDV iade süreçleri çok uzarsa, finansal kayıplar yaşanacağı için ticaretinde sıkıntıya düşebileceğini söyledik. Hem sayın bakan yardımcımıza hem grup başkanımıza hem de milletvekilimize misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Üyelere proje sunuma daveti

KOSGEB ve KTSO iş birliğinde "KOBİ'lere Yeşil Destek Programı" bilgilendirme toplantısının yapıldığını vurgulayan Çapraz, şunları kaydetti:

"KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın; destek programı kapsamında olan 'Sanayi Kobi'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı' ve 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı' konularında bilgilendirme sunumu yaptı. Bu çerçevede, KTSO ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Lojistik A.Ş (BTSOMESYEB) arasında iş birliği protokolü imzaladık. Karşılıklı faydanın mevcut olduğu alanlarda iş birliğine dayalı araştırma programlarının, akademik ve kültürel değişim programlarının ve diğer iş birliğine dayalı faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla taraflar arasındaki ilişkileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, Eskipazar OSB ile ilgili Yeşil OSB kapsamında ne gibi destekler alınabilir, bunlarında istişaresinde bulunduk. Tüm KOBİ kapsamında yer alan üyelerimizi KOSGEB'e proje sunmaya davet ediyoruz. BTSOMESYEB odamız toplantı salonunda 'Sanayi'de Yeşil Dönüşüm-Enerji, Kaynak ve Karbon Yönetimi' bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Yeşil dönüşüm nedir?, Dünya karbon emisyon sistemi, Enerji yoğunluğu nedir?, Proses verimliliği ve yalın dönüşüm nedir?, Enerji verimliliği ve dijital dönüşüm nedir?, Enerji faturalarında yüzde 50'ye varan düşüş nasıl sağlanır? gibi konular anlatıldı. Sık sık 'Karabük ekonomisine nasıl katkı sunabiliriz, mevcut firmalarımızı nasıl daha verimli hale getirebiliriz' diye istişare ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor, düzenlenen toplantılara da katılım sağlıyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atıldığı ve Karabük'ün Kuruluş tarihi olan 3 Nisan'ı, 'Sanayi Günü' olarak kutlama noktasında, Filyos Limanı ve Lojistik Merkezi konularında her zaman her yerde destek talebinde bulunmaya devam ediyoruz." - KARABÜK